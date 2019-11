Warburg (WB). Auf dem Warburger Schulgelände im Bereich Sekundarschule/Hallenbad am Stiepenweg ist ein Container für Metallabfälle in Brand gesetzt worden. Das hat die Polizei am Sonntag mitgeteilt.

Ein Bediensteter hatte am Samstagmorgen eine starke Rauchentwicklung aus einem Metallabfallcontainer bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Der Brand konnte von den Einsatzkräften schnell gelöscht werden.

Nach ersten Erkenntnissen hatten Unbekannte den Inhalt des Müllcontainers in Brand gesetzt und waren dann geflüchtet. Es enststand ein Schaden von 500 Euro. Die Kriminalpolizei Warburg ermittelt und bittet um Hinweise. Wer den Vorfall beobachtet hat und Angaben zum Vorfall machen kann, möge sich bei der Polizei in Warburg unter der Nummer 05641/78800 melden.

Erst am vergangenen Wochenende hatte es in Warburg einen ähnlichen Containerbrand gegeben. Hinter einem Supermarkt am Paderborner Tor hatten Unbekannte einen solchen Müllbehälter in Brand gesetzt. Der Täter soll eine Tasche mit sich geführt und anschließend fluchtartig das Gelände in Richtung Goethestraße verlassen haben.