Das Bauamt schlägt vor, einen Teil des Radweges entlang der Kreisstraße 24 zu bauen, die derzeit saniert wird. 100.000 Euro ließen sich so sparen. Foto: Jürgen Vahle

Warburg-Herlinghausen (WB/vah). Herlinghausen soll mit einem Radweg nach Dalheim besser an die Kernstadt angebunden werden. Das hat der Rat in seiner jüngsten Sitzung zwar vom Grundsatz her befürwortet, allerdings gibt es weiter Diskussionen über die Kosten und die richtige Wegführung.