Im Daseburger Hof stand, wie am Montag kurz berichtet, die Wahl des Kandidaten und seines Vertreters für die Kommunalwahl an. Hermann-Josef Ewe will sich nach 25 Jahren als Ratsherr aus der Kommunalpolitik zurückziehen, Thomas Klenke wird neuer Kandidat der Daseburger CDU.

Jubilare ausgezeichnet

Thomas Klenke (auch zweiter Vorsitzender) und Stadtverbandschef Hubertus Kuhaupt nahmen im weiteren Verlauf die Ehrungen langjähriger Mitglieder vor. Gerhard Meyer bekam die Nadel und die Urkunde für 50 Jahre Mitgliedschaft. Eigentlich sind es schon 51 Jahre, doch im vergangenen Jahr konnte der ehemalige Kaufmann aus gesundheitlichen Gründen nicht dabei sein. Für ihre 25-jährige Treue wurden Tobias Meyer, Bernhard Redeker, Heiko Ehle und Hermann-Josef Ewe geehrt. Tobias Meyer und Heiko Ehle waren vor 25 Jahren der Jungen Union beigetreten, die damals von Hermann-Josef Ewe ins Leben gerufen worden war. Tobias Meyer war deren Vorsitzender und später in der Union auch als Schriftführer tätig. Der Bezirksstellenleiter Hermann-Josef Ewe war von 1998 bis 2012 Vorsitzender der Daseburger Union.

»Es wird schwer werden, eine Mehrheit zu bekommen«

Nach den Ehrungen berichtete Bürgermeister Michael Stickeln aus der Kommunalpolitik. Da er im nächsten Jahr nicht mehr als Bürgermeister kandidieren wird, nutzte er die Gelegenheit, um einen kleinen Rückblick zu halten und legte zudem Zahlen zu Investitionen in Daseburg vor. Auch lobte er seine gute Mannschaft, ohne die ein Bürgermeister nichts erreichen könne.

Vierzehn Ortsverbände sind unter dem Dach des Stadtverbandes organisiert und dessen Vorsitz hat Hubertus Kuhaupt aus Welda. Er sprach vor allem die anstehende Kommunalwahl an: »Diese Wahl wird anders ausgehen als in den vergangenen Jahren. Es wird schwer werden, eine Mehrheit zu bekommen, aber wir wollen selbstbewusst Politik vor Ort gestalten.« Eigene Themen wie Mobilität, Klima, Kultur, Vereine, Finanzen und Verwaltung sollen ausgearbeitet werden.

Tobias Scherf stellt sich vor

Die Wahl des Bewerbers für die Bürgermeisterwahl findet am 26. November in Daseburg statt. Tobias Scherf aus Volkmarsen (51) , der sich in Daseburg vorstellte, tritt dann im CDU-internen Wettstreit gegen Matthias Nolte (29) aus Warburg an. Zur Vorbereitung der anstehenden Mitgliederversammlung treffen sich die Helfer am 25. November um 18.30 Uhr in der Desenberg-Halle.

Termine

Weitere Termine: Der Schnatgang der Gemeinde ist am 28. Dezember. Im neuen Jahr werden wieder Dämmerschoppen angeboten und am 23. April 2020 wird die Firma Frischdienst Redeker besichtigt. Ein Grillabend ist im August an der Halle geplant. Bei leckerem Grünkohl mit Wurst wurden die Gespräche nach dem offiziellen Teil noch vertieft.