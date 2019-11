Am Ahornweg plant ein Investor ein Mehrfamilienhaus mit neun Wohnungen. Ob dafür der Bebauungsplan geändert wird, entscheidet sich jetzt Anfang Dezember in einer Sondersitzung des Bauausschusses. Foto: Jürgen Vahle

Warburg (WB/vah). Das hat es in der Warburger Kommunalpolitik auch noch nicht oft gegeben: Der Bauausschuss trifft sich am Montag, 9. Dezember, zu einer Sondersitzung, um über ein Mehrfamilienhaus am Ahornweg zu beraten.

Ein Investor möchte am Ahornweg gerne ein Gebäude errichten, in dem neun Wohnungen untergebracht sind. Um das Vorhaben realisieren zu können, muss der dort geltende Bebauungsplan geändert werden, weil die dort geltenden Baumaße überschritten werden.

Das Ansinnen war vom Rat schon einmal abgelehnt worden, weil der Investor das Gebäude zuerst nicht als Wohnraum für Mieter geplant hatte. Jetzt hat sich der Sachverhalt geändert, und im Zusammenhang mit dringend benötigten Wohnraum und der bereits vorhandenen Nachbarbebauung können man dem Vorhaben so zustimmen, argumentierte CDU-Fraktionschef Willi Vonde.

Opposition ist verärgert

Die Verwaltung schlug daher vor, diese rechtliche Formalie, die noch nichts über das konkrete Aussehen des Gebäudes entscheidet, in der Ratssitzung mit abzuhandeln, um den Bauausschuss nicht eigens zusammenrufen zu müssen.

Dieses Vorgehen ärgerte vor allem die Opposition. Hilla Zavelberg-Simon (Grüne) argumentierte, dass Vorhaben, die von der Bauleitplanung abweichen, schon der Gleichbehandlung wegen zunächst im Bauausschuss besprochen werden sollten.

Zeit für Investor gewinnen

In diese Richtung tendierte auch der neue SPD-Fraktionschef Patrick Engelbracht: »Bei einer geplanten Höhe von 9,80 Metern wird das Gebäude das Umfeld entscheidend verändern.« Er fragte sich, ob ein Gebäude dieser Größe dort vertretbar sei.

Bauamtsleiter Rainer Ehle erläuterte, dass es derzeit lediglich darum gehe, für den Investor Zeit zu gewinnen, damit ein möglicher Bau nicht in den Winter 2020/2021 falle. Und entschieden werden solle auch nur, dass das Projekt grundsätzlich genehmigungsfähig sei.

Kurzfristige Sitzung vorgeschlagen

Das ließ die Opposition so nicht gelten. »Wir bringen uns in eine schlechte Position. Warum sollen wir das so furchtbar eilig entscheiden, wir müssen mit dem Thema anders umgehen«, sagte Hilla Zavelberg-Simon und regte eine kurzfristige Sitzung des Bauausschusses an, in der der Architekt das Projekt vorstellt und weitere Informationen gibt.

Den Wunsch wollte die CDU-Mehrheitsfraktion den Ratskollegen dann auch nicht verwehren. Die Sitzung ist nun für den 9. Dezember, 17 Uhr, im Behördenhaus geplant.