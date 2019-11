Warburg (WB). Trickdiebe haben in Warburg Schmuck und Bargeld mit einem Gesamtwert in vierstelliger Höhe aus einem Juweliergeschäft erbeutet.

Laut Polizei betrat am Dienstag, 19. November, gegen 15.45 Uhr eine vermeintliche Kundin das Geschäft in der Hauptstraße. Sie lockte die Mitarbeiterin für ein angebliches Verkaufsgespräch nach draußen vor das Schaufenster. Ein Mann, der offenbar zu der Frau gehörte, stand daneben und versperrte den Blick auf den Eingangsbereich. So konnte sich unbemerkt eine dritte Person in das Geschäft schleichen und dort Schmuck und Bargeld an sich nehmen.

Mitarbeiterin des Geschäfts nach draußen gelockt

Als die Mitarbeiterin das Gespräch abbrechen wollte, um in das Geschäft zurückzukehren, kam ihr im Eingangsbereich diese dritte Person entgegen. Sie war dunkel gekleidet, hatte ein Kapuze auf und Hände in den Taschen. Bei der anschließenden Kontrolle im Geschäft stellte die Verkäuferin den Diebstahl von mehreren Schmuckstücken sowie Bargeld fest.

Die Kriminalpolizei in Warburg bittet um Hinweise von Zeugen, welche die fraglichen Personen beobachtet haben.

Polizei gibt Personenbeschreibung der drei mutmaßlichen Täter heraus

Die Frau wird beschrieben als 1,65 bis 1,68 Meter groß, südosteuropäisches Aussehen. Sie hatte braun-rotes, sehr langes Haar.

Ihr Begleiter wird auf 1,80 bis 1,85 Meter Größe geschätzt, hatte eine kräftige Figur, dunkles Haar, einen dunklen Bart und trug eine Brille.

Die dritte Person ist schlank, 1,58 bis 1,60 Meter groß, bekleidet mit schwarzer Hose und schwarzem Sweatshirt. Hinweise an die Polizei in Warburg, Telefon 05641/78800.