Der ausrichtende Club »Kesselflicker« kümmerte um den reibungslosen Ablauf der Veranstaltung und organisierte zudem auch den Keglerball am vergangenen Samstag. Im gut besuchten Saal des Gasthofes Luis gab es für die Sieger Präsentkörbe, Sachpreise und Gutscheine. 232 Teilnehmer waren aufgeteilt auf 8 Damenteams, 17 Herrenteams und 17 Mixed-Teams sowie diverse Einzelkegler. Die Herren kegelten 20 Wurf in die Vollen und 20 Abräumen, während Damen und Mixed zweimal 15 in die Vollen warfen.

»Donnerstagsbummler« siegen mit 807 Holz

Bei den Damenmannschaften siegten die »Donnerstagsbummler« mit 807 Holz in der Besetzung Lucie Ploeger, Angelika Döring, Liesel Gebel, Mechthild Kirchner und Christa Sieke. Mit 738 Holz folgen die »Koma Keulen« auf Rang zwei, die Anni Graf, Ute Ricken, Silvia Moors, Diana Benedix und Heike Wagemann ins Rennen schickten. Auf den dritten Platz mit 671 Holz kam die »Verflixte 7« mit Helga Schrott, Sarah Schrott, Julia Schrott, Birgit Blömeke und Kathrin Block.

Im Dameneinzel siegte Lucie Ploeger von den »Donnerstagsbummlern« mit 176 Holz, gefolgt von Anette Müller (»Stramme Burschen«) mit 169 Holz auf dem zweiten Platz, hauchdünn vor, mit ebenfalls 169 Holz, Angelika Döring (»Rote Laterne«). Hier entschied das Stechen zu Gunsten von Anette Müller.

»KC Angesägter Kegel« siegt mit 889 Holz

Bei den Herren siegte Thomas Kleinert (»Die Mäßig Guten«) mit 201 Holz vor Marcus Leonhard (»KC Angesägter Kegel«), der auf 190 Holz kam. Unwesentlich weniger Holz holte Christof Ricken (»Die mäßig Guten«), der mit 189 Holz den dritten Platz belegte.

Die Krone in der Herrenmannschaftswertung setzte sich dieses Jahr der »KC Angesägter Kegel« mit 889 Holz in der Besetzung Oliver Pohl, Marcus Leonhard, Michael Rose, Elmar Karweg und Michael Fieseler auf. Dicht gefolgt auf Rang zwei mit 882 Holz landete der Serienmeister der letzten Jahre, »Die mäßig Guten« mit Reinhard Paul, Thomas Kleinert, Horst Schauf, Karl Schröder und Christof Ricken. Den dritten Rang belegte der Kegelclub »Kleine Jungs« mit 844 Holz, dort kegelten Helmut Michels, Hans-Georg Attelmann, Franz Döring, Albert Pieper und Heiner Klima.

»Rote Laterne« siegt mit 814 Holz

Bei den Mixed-Mannschaften setzte sich »Rote Laterne« mit 814 Holz auf Platz eins durch. Sie wurden vertreten durch Hans-Hermann Döring, Angelika Döring, Hubert Peine, Lucie Ploeger und Wilfried Ploeger. Knapp dahinter belegte »Holz Royce 2« den zweiten Platz mit 806 umgeworfenen Kegeln. Hier starteten Daniela Evers, Holger Block, Dirk Schaberich, Elmar Lages und Markus Evers. Den dritten Rang errangen die »Wanker’s« mit 793 Holz mit Marc Laudage, Markus Floren, Anni Graf, Diana Benedix und Christel Laudage.

Hervorzuheben war in diesem Jahr die herausragende Leistung von Lucie Ploeger, die bei sämtlichen Starts den ersten Platz belegen konnte.