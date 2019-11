Von Astrid E. Hoffmann

Beverungen (WB). Ein Dankeschön an das Ehrenamt – das haben etwa 500 Gäste in der Beverunger Stadthalle gefeiert. Hier ist zum ersten Mal der Heimatpreis des Kreises Höxter, der Heimatpreis der Stadt Beverungen und zum zweiten Mal der Integrationspreis verliehen worden.

Der Verein »Forum Anja Niedringhaus« bekam den Heimatpreis Kreis Höxter, der mit 6000 Euro dotiert ist. Die zweite Kategorie gewann der »Arbeitskreis Flechthecken im Heimatverein Nieheim«, dafür gab es 3000 Euro. Die dritte Kategorie ging an »Ländlicher Raum aktiv« für die Umsetzung des Bürgerradweges zwischen Leopoldstal und Sande-beck. Dafür gab es 1000 Euro.

Der Heimatpreis der Stadt Beverungen ging an das Korbmachermuseum Dalhausen und die Katholische Landjugend Haarbrück (siehe hintere Lokalseite). Bereits zum zweiten Mal wurde der Integrationspreis vergeben. Preisträger sind das Projekt »Warburg als Heimat«, Safaa Al Sabsabi aus Beverungen und Rita Esau aus Höxter.

Feierstunde: Heimat- und Integrationspreis im Kreis Höxter verliehen Fotostrecke

Foto: Astrid Hoffmann

Die Begrüßung übernahm Landrat Friedhelm Spieker, der sich gleich über die »überwältigende Resonanz auf die Einladung« freute. Das bürgerschaftliche Engagement für den Kreis Höxter, die Stadt Beverungen und das gute Miteinander im Sinne von gelungener Integration standen im Mittelpunkt des Spätnachmittags, der mit einem Imbiss und der Musik von »Blech & KO« aus Kollerbeck seinen krönenden Abschluss fand. »Der neue Heimatpreis des Kreises Höxter würdigt zukunftsweisende Projekte, die mit großem Engagement im Kreisgebiet umgesetzt wurden oder werden«, erläuterte Friedhelm Spieker. Aus dem Fördertopf »Heimat. Zukunft. Nordrhein-Westfalen. Wir fördern was Menschen verbindet« der Landesregierung kommen 10.000 Euro, die in Form der Preise nun für die Projekte in der Heimat genutzt werden können.

Heimatpreis

Für den Heimatpreis hatten sich 19 Projekte beworben, daraus hatte eine Fachjury diese drei ausgewählt. Der Verein »Ländlicher Raum aktiv« setzte sich erfolgreich für den Lückenschluss des Radweges zwischen Leopoldstal (Kreis Lippe) und Sandebeck (Kreis Höxter) ein. »Das NRW-Modellverfahren Bürgerradweg ermöglicht es, Radwege, die nicht im Verkehrskonzept eingeplant sind, als Bürgerprojekt in Angriff zu nehmen und umzusetzen«, erklärte Spieker. Die Jury würdigte die Realisierung des Weges und das Versprechen des Vereins, die Pflege des Radweges für die kommenden neun Jahre zu übernehmen.

Der Arbeitskreis Flechthecken im Heimatverein Nieheim setzt sich seit mehr als 20 Jahren für die Erhaltung der Hecken ein. 2018 wurden sie als immaterielles Unesco-Weltkulturerbe anerkannt. »Dem Arbeitskreis ist es zu verdanken, dass diese kulturhistorisch bedeutsame Heckenform im Kulturland erhalten geblieben ist«, sagte Spieker und übergab die Urkunde an den Vereinsvorsitzenden Ulrich Pieper.

Die Erinnerung an die Höxteranerin, Fotografin und Pulitzerpreisträgerin Anja Niedringhaus hält der Verein »Forum Anja Niedringhaus« in besonderer Weise wach. Das Tilly-Haus in Höxter wird derzeit restauriert und soll zu einem Ort der Begegnung werden. Geplant sind wechselnde Ausstellungen und Veranstaltungen zum Thema Fotografie.

Integrationspreis

Bereits zum zweiten Mal nach 2017 wurde der Integrationspreis des Kreises Höxter verliehen. Kreisdirektor Klaus Schumacher hielt die Ansprache und zeichnete drei Sieger aus. 23 Bewerbungen aus zwölf Vereinen, Projekten, Initiativen und Einzelpersonen lagen vor.

In der ersten Kategorie ging es um Integrationsprojekte, die Einheimische und Zugewanderte zusammenbringen. Der Preis ging an das Projekt »Warburg als Heimat«. Das Gemeinschaftsprojekt wird getragen von der Arbeitsgruppe »Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage« des Gymnasiums Marianum, des Vereins »Zweite Heimat« und der »youngcaritas« Warburg des Sozialdienstes katholischer Frauen (SkF).

Klaus Schumacher (links) mit den Preisträgern des Integrationspreises Rita Esau, Safaa Al Sabsabi sowie Karolina Kosinski, Jürgen Thon und Hilla Zavelberg-Simon für das Projekt »Warburg als Heimat«. Foto: Astrid. E. Hoffmann Klaus Schumacher (links) mit den Preisträgern des Integrationspreises Rita Esau, Safaa Al Sabsabi sowie Karolina Kosinski, Jürgen Thon und Hilla Zavelberg-Simon für das Projekt »Warburg als Heimat«. Foto: Astrid. E. Hoffmann

Saafa Al Sabsabi floh mit ihren Töchtern vor dem Bürgerkrieg in Syrien. Als leidenschaftliche Sportlerin – sie begann mit 13 Jahren Handball zu spielen und mit 25 Jahren Fußball – wurde sie nach ihrer Ausbildung 2006 zur Direktorin des Sporterziehungsamts ernannt und gründete die erste Frauenfußballmannschaft Syriens. In ihrer neuen Heimat Beverungen ist sie im Verein »Grenzenlos« tätig. 2016 trainierte sie eine Mädchen-Fußballmannschaft und hat inzwischen an der DFB-Sportschule in Kaiserau den Lehrgang »International Instructors Course« absolviert. »Sie leisten als Brückenbauerin einen herausragenden Beitrag«, lobte Klaus Schumacher.

Rita Esau ist seit zehn Jahren in der Flüchtlingshilfe in Höxter aktiv. Mit Nachhilfe in Deutsch fing ihr Weg der Hilfe für Zugewanderte an. Inzwischen gehört sie zu den Gründern des Cafés Welcome und ist aus dem täglichen Betrieb nicht mehr wegzudenken. »Sie packt überall an, wo eine helfende Hand benötigt wird«, dankte der Kreisdirektor der Höxteranerin.

Direkt nach den Ehrungen standen die Preisträger bei der Moderatorin Susanne Stork zu einer kleinen Gesprächsrunde bereit. Worte des Dankes und der Freude über die Anerkennung wurden hier in den Saal getragen. Immer wieder donnernder Applaus war der Lohn für die Ehrenamtler.