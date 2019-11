»Der Jubiläumsmarkt mit drei Markttagen und einer großen Bühne war relativ kostenintensiv, so dass die Spendensumme nicht so hoch ausfällt wie in einigen Vorjahren«, erklärte Thomas Störmer von »Alle Jahre wieder« bei der Übergabe.

600 Euro erhält das Team des Kirchberghofes in Herlinghausen. Leiterin Gaby Jansen freute sich: »Jede Spende hilft uns weiter, denn belegungstechnisch läuft es zurzeit nicht so gut.«

Finanzielle Lücke verkleinert

300 Euro fließen an das Musicalprojekt »Mensch«, das die evangelische Kirche 2018 in Warburg durchgeführt hat. »Beide Veranstaltungen im Pädagogischen Zentrum waren ausverkauft, dennoch bleibt eine finanzielle Lücke«, erläuterte Manfred Nolte vom Kirchenvorstand. Diese wird dank der Spende kleiner.

100 Euro hat der Sportverein Dössel erhalten, um am Volkstrauertag auch einen Kranz für die getöteten polnischen Soldaten am Ehrenmal am Friedhof in Dössel niederlegen zu können.

Nikolaus kommt zum Markt

Jetzt steckt das Team vom Verein »Alle Jahre wieder« mitten in den Vorbereitungen für den nächsten Altstädter Weihnachtsmarkt am Samstag und Sonntag, 14. und 15. Dezember. »In diesem Jahr findet der Markt wie gewohnt an zwei Tagen statt«, kündigt Thomas Störmer an. 31 Hütten werden auf dem Altstädter Marktplatz aufgebaut und von kommerziellen wie auch nicht-kommerziellen Anbietern beschickt.

An beiden Tagen wird um 17 Uhr der Nikolaus erwartet. Es gibt Kutschfahrten und Stockbrotbacken. Der Rotkehlchenchor der Rotarier wird auftreten. »Am Samstag beteiligen wir uns an der Adventsfensteraktion der evangelischen Kirchengemeinde. Der Altstädter Weihnachtsmarkt bildet dann quasi ein Fenster«, erläutert Störmer. Das Adventsfenstersingen mit den Gästen des Weihnachtsmarktes beginnt am Samstag um 18.30 Uhr.

Tannen werden geschmückt

Passend zum Weihnachtsmarkt gibt der Verein »Alle Jahre wieder« zum fünften Mal eine Weihnachtskarte heraus. »500 Karten haben wir in Auftrag gegeben«, sagt Gabriele Meyer-Simon. Erhältlich sind die Grußkarten in der K4-Apotheke, der Desenberg-Apotheke, bei der Sparda-Bank in Warburg sowie in allen Filialen der Bäckerei Henke.

Auch die Weihnachtsbaumaktion gibt es wieder. Fünf Gruppen aus Schulen und Kindergärten schmücken Tannen an öffentlichen Plätzen im Stadtgebiet. In Anlehnung an das Kulturfest lautet das Thema »Buntes Warburg«. Eine Jury bewertet die geschmückten Bäume. Die Sieger werden Sonntag, 15. Dezember, auf dem Weihnachtsmarkt geehrt.