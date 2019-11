»Dreimal Königin Elsa«: So geschminkt haben Jana, Margo und Hannah (von links) Adventssterne gebastelt. Foto: Astrid E. Hoffmann

Warburg (WB/aho). Tausende Besucher haben am Sonntag den »Tag der Begegnung« in der Laurentius-Schule des Heilpädagogischen Therapie- und Förderzen­trums genutzt, um Freunde, Bekannte und ehemalige Kollegen zu treffen.

Die Gäste konnten in der Aula eine Suppe essen oder Kaffee und Kuchen genießen.

Natürlich stand der Besuch der vielen liebevoll gestalteten Schulräume, in denen Bastelarbeiten zur Adventszeit erworben werden konnten, genauso im Fokus wie das Stöbern beim Flohmarkt.

Wertschätzung für die Schüler

»Die Schüler erfahren an diesem Tag eine große Wertschätzung, wenn sie sehen, wie ihre Arbeiten bestaunt und gekauft werden«, sagt Schulleiter Martin Hagemann.

Für die kleinsten Besucher gab es eine Schminkecke, wo sich Jana (2 Jahre), Margo (3 Jahre) und Hannah (4 Jahre) in kleine »Elsas« verwandelten, bevor sie mit ihren Müttern zum Basteltisch eilten. Einen Baum, ein Herz und Sterne wollten sie kreieren.

In Sachen Nachhaltigkeit ist die Schule ganz vorn, die am Basartag auch ihr 50-jähriges Bestehen feierte. So wurden von den Schülern aus alten Zeitungen mit einer ausgeklügelten Falttechnik Tüten für den Biomüll hergestellt. »Hiermit tun wir aktiv etwas für das Klima«, berichtete Lehrerin Gudrun Siepmann, die sich über viele Abnehmer freute.

Ein netter Umgang untereinander, glänzende Kinderaugen in der Märchenstube und Erwachsene, die mit Holz-, Ton- und Adventsschmuck nach Hause gingen, zeigten, dass es ein gelungener »Tag der Begegnung« war.