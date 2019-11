Eine Gartenhütte ist in Brand geraten. Etwa 30 Einsatzkräfte konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bekommen. Die Polizei schätzt den Schaden auf 5000 Euro. Foto: Feuerwehr

Warburg (WB/sis). Eine Gartenhütte ist am Sonntag in Warburg-Calenberg in Brand geraten. Gegen 17.15 Uhr war die Feuerwehr alarmiert worden.