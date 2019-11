Der Geschäftsführer des Autohauses Jacobi setzt voll auf Elektromobilität. Michael Koch: »Wir werden mit einem Händlervertrag für Elektroautos ausgestattet. In den nächsten fünf Jahren werden wir für dieses Projekt 500.000 Euro investieren.« Foto: Silvia Schonheim

Warburg (WB). Das Autohaus Jacobi wird Standort für Elektromobilität. Geschäftsführer Michael Koch kündigt im Interview mit Redakteurin Silvia Schonheim an, dass das Autohaus 500.000 Euro in dieses Zukunftsprojekt investieren wird.

Die Volkswagen AG hat das Autohaus Jacobi ab 2020 mit einem Händlervertrag für Elektroautos ausgestattet. Was bedeutet das?

Michael Koch: Damit bleibt das Autohaus Jacobi A-Händler für alle VW PKW und dadurch ein eigenständiger Betrieb. Wir setzen in Zukunft auf das E-Auto. Fünf von derzeit 53 Mitarbeitern haben sich bereits auf den Bereich Elektromobilität spezialisiert, weitere sollen folgen. Weiterhin Bestand haben die Service-Verträge für Audi, Skoda, VW Nutzfahrzeuge, TÜV und der Volkswagen-Gebrauchtwagenmarke.

Warum hat der Konzern den Standort Warburg ausgewählt?

Michael Koch: Welches Autohaus einen solchen Händlervertrag bekommt, wird aus Wolfsburg gesteuert. Wir liegen geografisch günstig und sind groß genug, um das Vorhaben umsetzen zu können. Wir haben in der letzten Zeit sehr gut verkauft und sind daher wirtschaftlich gut aufgestellt. Wie wir werden aber auch die Standorte in Paderborn und Kassel mit einem solchen Händlervertrag ausgestattet.

Glauben Sie ganz persönlich an das Elektroauto?

Michael Koch: Als Mitte der 80er-Jahre der erste bleifreie Kraftstoff eingeführt wurde, war die Skepsis zunächst groß – ähnlich wie heute. Dank dieser Erfahrung glaube ich fest daran, dass sich die Elektromobilität in Zukunft durchsetzen kann.

Wie läuft aktuell das Geschäft mit der Elektromobilität?

Michael Koch: Wir verkaufen jedes Jahr insgesamt etwa 800 Autos. Bis Mitte dieses Jahres hatten wir keine ernsthaften Anfragen bezüglich E-Autos. Die Kunden haben sich erstmal nur bei uns informiert. Seit August hat sich das geändert. Jetzt liegen auch Bestellungen vor. Wir freuen uns schon darauf, wenn ab April der vollelektrische ID.3 bestellt werden kann. Ausgeliefert wird er ab Juni 2020.

Viele Autofahrer kritisieren die mangelnde Reichweite von Elektroautos.

Michael Koch: Den neuen ID.3 wird es in verschiedenen Ausführungen geben. Für etwa 30.000 Euro erhält der Kunde einen Wagen mit einer Reichweite von circa 330 Kilometern. Es gibt das Auto aber auch mit Reichweiten von 420 und 550 Kilometern – mit jeweils gehobenerer Ausstattung. An einer Schnell-Ladestation kann der vollelektrische Wagen in 30 Minuten für 270 Kilometer Reichweite aufgeladen werden. Gefördert wird der Kauf auch noch: 3000 Euro gibt es vom Bund und 3000 Euro zahlt der Hersteller.

Um das Geschäftsfeld Elektromobilität auszubauen, wollen sie 500.000 Euro investieren. Worin bestehen die Investitionen?

Michael Koch: Das Elektrogeschäft soll phasenweise wachsen. Das Geld wird in den nächsten fünf Jahren investiert. Zum einen sind die Schulungen für unsere Mitarbeiter kostenintensiv, zum anderen müssen wir die Werkstatt-Ausrüstung für E-Autos finanzieren und ein Grundsortiment an Ersatzteilen kaufen. Wir wollen auch unseren eigenen Fuhrpark mit insgesamt 35 Miet- und Vorführwagen umrüsten. Insbesondere der Bau von Ladestationen wird Geld kosten.

Wie viele Ladestationen sind geplant?

Michael Koch: Im Außen- und im Innenbereich soll es jeweils vier Ladestationen geben.

Werden die Ladestationen im Außenbereich öffentlich zugänglich sein?

Michael Koch: Ja. Diese Stationen können von Elektroautofahrern genutzt werden, bezahlt wird per Handy oder Karte.