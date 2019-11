Nach der Wahl des Bürgermeisterkandidaten am Dienstagabend in Daseburg will der CDU-Vorstand nun in den Wahlkampfmodus wechseln. Nächster Termin ist die Aufstellung der Ratskandidaten im Februar (von links): Kreisgeschäftsführer Fabian Lülff, Christian Moors, Johannes Thonemann, Jennifer Spönlein, Willi Skroch, Birgit Kuchenreiter, Tobias Scherf, Hubertus Kuhaupt, Rainer Kobusch, Sascha Meyer, Michael Stickeln und Hermann-Josef Ewe. Foto: Jürgen Vahle

Von Jürgen Vahle

Warburg (WB). Die Warburger CDU hat am Dienstagabend in Daseburg ihren Bürgermeisterkandidaten gekürt. Wie bereits am Mittwoch berichtet, konnte sich Tobias Scherf (51) aus Volkmarsen gegen den Altstädter Matthias Nolte (29) deutlich durchsetzen. Für die Christdemokraten war der Abend der Auftakt zum Kommunalwahlkampf.

Wahl 2020 wird kein Selbstläufer

Die Wahl wird im September 2020 kein Selbstläufer. Das machte Stadtverbandsvorsitzender Hubertus Kuhaupt aus Welda in Daseburg unmissverständlich deutlich. Die CDU habe in der Vergangenheit gute Arbeit geleistet und sei auch mit guten Wahlergebnissen belohnt worden. »Doch die Situation hat sich geändert«, sagte Kuhaupt.

Womöglich falle die 2,5-Prozent-Klausel, so dass es auch kleinere Parteien in den Rat schaffen könnten. Die AfD werde eigene Kandidaten aufstellen. Die SPD sei am Scheideweg und die Grünen hätten ungeahnte Höhenflüge. »Nicht zuletzt ist auch die Lage in Deutschland zum Zeitpunkt der Wahl ausschlaggebend«, analysierte Kuhaupt vor mehr als 160 CDU-Mitgliedern in den Desenberghalle.

Der Stadtverbandsvorsitzende machte deutlich, dass die Arbeit für die CDU jetzt mit der Aufstellung guter Kandidaten weitergehen müsse. Die Bewerber für den Stadtrat sollen am 13. Februar um 19 Uhr in Calenberg bestimmt werden.

136 Mitglieder für Tobias Scherf

Auch auf Kreisebene stünden zwei Termine an: am 7. Dezember der Kreisparteitag und am 25. April die Kreismitgliederversammlung in Borgentreich, in der der Landratskandidat bestimmt werden soll, »der hoffentlich aus Warburg kommt«, sagte Hubertus Kuhaupt, der natürlich gerne das scheidende Warburger Stadtoberhaupt Michael Stickeln in diesem Amt sehen würde.

Die Wahl des Bürgermeisterkandidaten fiel am Ende des Abends deutlich aus: 136 Mitglieder stimmten für den erfahrenen Tobias Scherf, 30 für den Altstädter Matthias Nolte. Der CDU-Stadtverband hatte im Vorfeld eine Findungskommission gegründet und neben Scherf und Nolte auch einen Bewerber aus Bad Driburg angehört.

Der Vorstand hatte sich nach einer Vorstellungsrunde der Bewerber im Haus des Gastes in Germete aber einstimmig für Tobias Scherf ausgesprochen, der die besten Qualifikationen für das Amt aufweise.

Nolte hält engagierte Rede

Matthias Nolte trat am Dienstag dennoch an – und machte mit einer engagierten Rede in Daseburg noch einmal Boden gut. Der Vortrag des Altstädters, seine Ideen und sein selbstbewusstes Auftreten sorgte beim CDU-Vorstand für anerkennende Worte – auch wenn viele Ideen des 29-Jährigen weder neu, noch sofort umsetzbar sind.

Vor der Auszählung waren auch altgediente Christdemokraten plötzlich gar nicht mehr so sicher, dass der Kandidat des Vorstandes glatt durchkommen würde. Am Ende überzeugte aber die Vorarbeit des Vorstandes und die Rede des Volkmarseners die Versammlung.

Matthias Nolte trug seine Niederlage mit Fassung: »Das gehört in einer Demokratie dazu.« Eines machte er aber auch deutlich: Mit ihm kann die CDU auch in Zukunft als treibende Kraft rechnen.