Manfred Rickhoff (von links) und Ivo Hennekes (beide Innogy) übergaben den Klimaschutzpreis stellvertretend für die Kolpingsfamilie Welda an Carolin und Benedikt Isermann, Silke Kuhaupt, Clemens Isermann, Clemens David und Jonathan Kuhaupt. Darüber freuten sich für die Stadt Warburg Iliana Felle (Klimakoordinatorin) und Bürgermeister Michael Stickeln Foto: Daniel Lüns

Die Kolpinger, alt wie jung, möchten auf verschiedene Weise zum Klimaschutz beitragen. Zwei Mal im Jahr sammeln etwa die Jugendgruppen Müll an den Straßen, Wegen und Bachläufen ein. Zudem bauten die Jugendlichen ein Insekten- und ein Fledermaushotel. Hinter dem Spielplatz legten sie eine Wildblumenwiese an.

»Ein tolles Projekt«, lobte Warburgs Bürgermeister Michael Stickeln. »Ohne Kolping läuft in Welda nicht viel. Auf den Preis könnt ihr stolz sein«, sagte er zu den jungen Kolpingern. »Seit ›Fridays for Future‹ wissen wir nicht nur, dass das Thema Klimaschutz in der jüngeren Generation angekommen ist, sondern dass wir von dieser Generation noch etwas lernen können«, ergänzte Manfred Rickhoff von der Firma Innogy.

Die Kolpingsfamilie wurde bereits in den Jahren 2014 (1500 Euro) und 2015 (250 Euro) mit dem Klimaschutzpreis ausgezeichnet.