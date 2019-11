Warburg (WB/ben). Mit einer bundesweiten Plakataktion ruft der Trägerverein »Gewaltlos.de« nach 2018 erneut Mädchen und Frauen auf, sich im Chat (www.gewaltlos.de) zu melden, wenn sie von Gewalt bedroht oder betroffen sind. In Warburg werden noch bis zum 5. Dezember sieben Wände mit den Plakaten bestückt sein. Anlass war der Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt an Frauen am vergangenen Montag.