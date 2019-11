Diese Spenden konnten die Vorsitzenden Stefanie Volmary (Kita) und Denise Münnighoff (Grundschule) nun aus den Händen des Bezirksstellenleiters Hermann-Josef Ewe in Empfang nehmen.

Vor zerbombten Häuserfronten gespielt

Anfang September hatten die Daseburger Neubürger, die Familie Ahmad aus Syrien, ein Konzert in der Daseburger Pfarrkirche St. Alexander gegeben. Den Kontakt hatten Mechthild und Karl-Hans Henne hergestellt. Dabei las Mechthild Henne Passagen aus Aeham Ahmads Buch »Und die Vögel werden singen«. Aeham Ahmad ist vielen besser bekannt als der Pianist aus den Trümmern.

Vor zerbombten Häuserfronten spielte er auf der Straße mitten im Krieg auf seinem Klavier. Sein Klavier wurde zerstört, seine Hoffnung nicht. Er floh mit seiner Familie über das Mittelmeer und die Balkanroute und landete nach einigen Umwege in Daseburg, wo er ein Haus erwerben konnte.

Dankeschön für die offene Aufnahme

Als Dankeschön für die offene Aufnahme im Dorf musizierte er am 11. September in der Kirche. Sein Vater Ahmad Ahmad spielte die Geige. Dessen Ehefrau Eman Toumah, Aeham Ahmad und seine Ehefrau Tahani Munawar sowie die beiden Söhne Ahmad und Kinan sangen gemeinsam mit dem Daseburger Stephan Kalms, der auf seiner Hapi (einer Schlitztrommel aus Metall) spielte.

Etwa 200 Gäste lauschten dem über zweistündigen Konzert. In der Pause gab es syrische Spezialitäten, die die Familie zuvor zubereitet hatte. Der Eintritt war kostenlos, wer wollte, spendete etwas. »Da ein Sohn der Familie in den Kindergarten und der andere schon hier in die Grundschule geht, haben wir die Spenden an diese beiden Einrichtungen gegeben«, erklärte Bezirksstellenleiter Hermann-Josef Ewe.