Warburg (WB). Eine schwarze BMW 6er-Limousine ist in der Berliner Straße in Warburg von Unbekannten gestohlen worden.

Das Auto war in einer Grundstückseinfahrt vor einem Wohnhaus geparkt worden, erklärt die Polizei in einer Mitteilung. Dort wurde der BMW am Donnerstag, 28. November, zwischen 1 und 8 Uhr, gestohlen.

Am Auto waren die Kennzeichen HX-KU 33 angebracht. Hinweise zum Verbleib der Limousine und zu möglichen Tatverdächtigen an die Polizei in Warburg unter Telefon 05641/78800.