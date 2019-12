So ging es am Sonntag vielen Kindern. Die Warburger Musikschule hatte zu ihrem traditionellen Adventskonzert eingeladen.

Volle Konzentration: Sören Schäfer interpretierte am Keyboard Adel Tawils „Ist da jemand" – und bekam viel Beifall. Foto: Jürgen Vahle

Viele der 330 Schüler der Warburger Einrichtung waren dabei – und standen mit wackeligen Knien und Lampenfieber auf der Bühne.

Geboten wurde bei freiem Eintritt ein Querschnitt durch die musikpädagogische Arbeit.

Foto: Jürgen Vahle

Musik und Ballett

Neben den Instrumentalvorträgen nahmen vor allem die Ballettbeiträge breiten Raum ein. Ballettmeisterin Milanka Katcharova-Tzechova hatte die Mädchen bestens vorbereitet, die Schritte saßen, die Kostüme passten und die Besucher sparten nicht mit Beifall.

An Instrumenten führten die Schüler mal solo, mal in Gruppen alle Instrumente vor, die in der Schule am Altstädter Markt unterrichtet werden – vom Klavier und Keyboard über Violine und Gitarre bis hin zu Saxophon und Klarinette.

Musikschulleiter Thomas Drunkemühle begrüßte nicht nur die Gäste, sondern führte auch durchs Programm und gab manch interessante Erläuterung zu den einzelnen Stücken.

Termine im neuen Jahr

Außerdem wies er auf die anstehenden Termine im neuen Jahr hin. So soll es im Frühjahr einen Nachmittag geben, bei dem ausschließlich Ballett im Mittelpunkt steht. Für den 6. Juni ist ein Lehrerkonzert auf dem Altstadtmarkt geplant. Das nächste Adventskonzert ist für den 29. November vorgesehen.