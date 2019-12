Höxter (WB). Seit Anfang des Jahres gibt es im Kreis Höxter den „backCUP“ als Alternative zu den herkömmlichen Einmal-Bechern für warme Getränke zum Mitnehmen. Mittlerweile sind etwa 14.000 Becher im Umlauf, informiert der Kreis Höxter. Nun gibt es passend zu den „backCUPS“ wiederverwendbare Deckel in unterschiedlichen Farben. Sie sind in teilnehmenden Bäckereien und Ausgabestellen erhältlich.

„Bislang mussten die Kunden leider noch Einweg-Deckel für ihren ‚backCUP‘ nutzen. Diese Zwischenlösung war natürlich nicht optimal. Deshalb freuen wir uns sehr, nun den passenden Mehrweg-Deckel anbieten zu können“, sagt Martina Krog, Klimaschutzbeauftragte des Kreises Höxter. Den neuen Deckel gibt es in den Farben Rot, Grün und Grau. Er hat eine kleine Trinköffnung und bestehe wie der „backCUP“ aus einem Biokunststoff, basierend auf Stärke, Glucose, Lignin (Baumharzen), pflanzlichen Ölen und Wachsen sowie mineralischen Füllstoffen, so der Kreis Höxter in einer Mitteilung. Er werde ebenfalls in Deutschland hergestellt und sei kein Erdölprodukt. Mithilfe einer speziellen Technik könne er auch am Ende der langen Nutzungszeit vollständig abgebaut werden.

Becher gehört nicht in den Haushalts-Biomüll

„Trotzdem darf der Becher nicht zum Beispiel über den Haushalts-Biomüll entsorgt werden. Kaputte Becher werden von allen Ausgabestellen gesammelt und an den Hersteller gesendet, der sich dann um die Entsorgung kümmert“, erklärt Hubertus Abraham von der Abteilung Umweltschutz und Abfallwirtschaft des Kreises Höxter. Der neue Deckel kostet zwei Euro. „Im Gegensatz zum Becher, der in den Bäckereien getauscht werden kann, bleibt der Deckel im Besitz des Kunden“, so Martina Krog.

Großes Netzwerk

Ziele des Pfandbechersystems „backCUP“ sind unter anderem die Vermeidung von Abfällen und die Einsparung von Energie und Wasser, die bei der Herstellung der Einweg-Becher benötigt werden. „Wir sind von dem Mehrwert des Systems überzeugt und freuen uns, dass wir mit den vielen teilnehmenden Bäckereien und Ausgabestellen bereits ein großes Netzwerk spannen konnten, das auch über die Grenzen des Kreises Höxter hinaus geht“, erklärt Dr. Kathrin Weiß, Leiterin der Abteilung Umweltschutz und Abfallwirtschaft des Kreises Höxter.

Interessierte Anbieter von To-Go-Getränken wie Bäckereien, Caféterien, Tankstellen und Kioske, können bei dem Pfandbechersystem mitmachen. Fragen beantwortet Martina Krog unter Telefon 05271/9654219 oder per E-Mail an backcup@kreis-hoexter.de.

Hier gibt es den „backcup“

Bäckerei Engel, Goeken backen, Kromes Backstube, Landbäckerei Westbomke, Bäckerei Henke, Bäckerei Bielemeier, Bäckerei Wäscher, Dorfladen Dringenberg, Kiosk Marios Diner (Brakel), Mensa des Gymnasiums St. Xaver Bad Driburg, Schul-Cafeteria im Schulstandort Höxter des Berufskollegs Kreis Höxter, Fitness-Studio P30 (Warburg-Rimbeck), Kunkels Café in der Klinik Berlin (Bad Driburg).