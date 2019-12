„Die neuen Streifenwagen wurden so ausgewählt, dass sie angemessen ausgestattet sind und dem anspruchsvollen Polizeialltag gerecht werden“, konnte Polizeidirektor Christian Brenski dem Landrat berichten. Beim Anblick des nun vorhandenen Platzangebotes in den Fahrzeugen zeigte sich Landrat Spieker auch zufrieden: „Endlich haben auch größer gewachsene Polizistinnen und Polizisten ausreichend Platz an ihrem täglichen Arbeitsplatz“, denn sowohl im Fahrer- als auch im Fahrgastraum ist mehr Platz und auch der Umfang der mitzuführenden Ausrüstung wurde bei der Auswahl berücksichtigt.

Kreuzungsblitzer und neongelbe Folierung

Zusätzlich zum Blaulicht besitzen die beiden Fahrzeuge Front- und Kreuzungsblitzer, damit sie bei Einsatzfahrten noch besser wahrgenommen werden, etwa beim Einfahren in eine Kreuzung. Ebenso ist die Heckklappe innen mit Warnblinklicht für den rückwärtigen Verkehr ausgestattet, damit der Streifenwagen auch bei geöffneter Position gut sichtbar ist. Die auffällige blaue und neongelbe Folierung trägt zur besseren Sichtbarkeit und mehr Sicherheit bei.

Wagen werden nach und nach ersetzt

In den kommenden Monaten werden die bisherigen BMW-Streifenwagen nach und nach ersetzt. Insgesamt werden bis 2021 NRW-weit rund 2200 Fahrzeuge ausgewechselt. Die Kreispolizeibehörde Höxter mit ihren Standorten in Höxter, Bad Driburg und Warburg hat insgesamt 14 Ford S-Max und sieben Mercedes Vito bestellt. Der Umtausch soll innerhalb des Jahres 2020 abgeschlossen werden.