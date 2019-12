Der Nikolaus wird um 17 Uhr an der Friedenslinde empfangen. Anschließend startet der Laternenumzug unter der Begleitung des Musikvereins zum Nikolausmarkt am alten Spritzenhaus.

Nikolaus verteilt Geschenke

Dort verteilt der Nikolaus die Geschenke an die Kinder (Gutscheine für eine Nikolaustüte sind im Markant-Markt Willeke erhältlich).

Markt am alten Spritzenhaus

Mit weihnachtlich geschmückten Hütten und einer festlichen Beleuchtung möchten die Vereine den Ort auf das bevorstehende Weihnachtsfest einstimmen. Dazu gehören natürlich heiße und kalte Getränke sowie Waffeln, Würstchen und Pommes.

Für die Kinder gibt es neben dem Nikolausempfang und dem Laternenumzug eine Bastelstunde im alten Spritzenhaus. Hier kann unter Aufsicht von Mitgliedern des Jugendrotkreuzes gebastelt und gemalt werden.

Kindergartenkinder freuen sich über Spende

Im Vorjahr haben die Veranstalter so gut gewirtschaftet, dass am Ende des Nikolausmarktes noch ein Plus in der Kasse verblieb. „Damit können wir die Ossendorfer Kinder unterstützen und vielleicht sogar den ein oder anderen, lang ersehnten Wunsch in Erfüllung gehen lassen“, sagt Tristan Wiemers als stellvertretender Kassierer der Schützen. Die Spende aus dem Erlös vom Nikolausmarkt 2018 hat der Kindergarten „Die Heinturmwichtel“ erhalten.