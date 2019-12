Im Eingangsbereich der Klinik wurde ein sogenannter Wünschebaum aufgestellt. Die Wünschebaumaktion wurde gemeinsam mit dem Warburger Jugenddorf Petrus Damian und der Malteser Flüchtlingsunterkunft in Borgentreich ins Leben gerufen.

Jede Einrichtung hat den Baum mit selbst gebastelten Sternen geschmückt. Auf den Sternen sind die Wünsche der Kinder und Jugendlichen aufgeführt. Jeder, der den Kindern eine Freude machen möchte, kann sich einen Stern vom Wünschebaum mitnehmen und bis zum 17. Dezember ein Geschenk besorgen.

Die Geschenke für die Kinder der Flüchtlingsunterkunft in Borgentreich können an der Rezeption im Krankenhaus gemeinsam mit dem jeweiligen Stern abgegeben werden. Die Geschenke für das Jugenddorf können direkt in der Einrichtung mit dem jeweiligen Stern abgegeben werden.

„Zu den Wünschen zählen zum Beispiel Bücher, Puppen, Fußbälle und Gesellschaftsspiele“, berichtet Maike Salmen, Referentin Unternehmenskommunikation und Marketing am Helios-Klinikum. "Ich würde mich sehr freuen, wenn die Aktion so gut angenommen wird, wie in den letzten Jahren. Da waren nach zwei Tagen keine Wünsche mehr am Baum", sagt Salmen.

"Wir feiern in unserer Einrichtung viele kulturelle Feste und alle traditionellen deutschen Feste. Diese werden von den Kindern gern angenommen. Das Weihnachtfest ist ein besonderes Ereignis", erklärt auch Ellen Sickes-Lange von der Malteser-Flüchtlingsunterkunft in der ehemaligen Desenberg-Kaserne Borgentreich.