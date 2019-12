Das Adventskonzert des Musikvereins, des Gesangvereins „Concordia“ und der Musikgruppe „Adsum Cantando“ (Foto) in der St.-Vitus-Pfarrkirche zu Bühne ist wieder ein großer Erfolg gewesen. Der Spendenerlös kommt wohltätigen Zwecken zugute. Foto: August Wilhelms

Bühne (WB/auwi). Beim Adventskonzert in der St.-Vitus-Pfarrkirche Bühne sind 1280 Euro für einen wohltätigen Zweck gespendet worden.

Der Musikverein, die Musikgruppe „Adsum Cantando“ und der Gesangverein „Concordia“ hatten wieder viele schöne und wohlklingende Weisen eingeübt, die sie den Besuchern in der Kirche zu Gehör brachten.

In Vertretung für Pfarrer Werner Lütkefend hieß der Bühner Diakon Jürgen Jaklin auch im Namen der drei Musikgruppen alle Gäste herzlich willkommen und erinnerte an den Sinn der Weihnachtszeit: „Gott sendet uns seinen Sohn in diese Welt. Das ist die beste Botschaft, die wir erfahren können. Lassen wir uns nun die Weihnachtsvorfreude genießen.“

Dann ließen die Sänger und Musiker gemeinsam „Macht hoch die Tür“und viele weitere adventliche Musikstücke erklingen. So spielten der Musikverein „Sound of Silences“ oder „Transeamus“. Die „Concordia“ intonierte beliebte Lieder wie „Preiset froh den König“. Die Gruppe „Adsum Cantanto“ hatte neben schönen Gesangsstücken auch „Markt und Straßen“ nach dem Text von Joseph von Eichendorff im Repertoire.

Dazwischen wurden besinnliche Texte zur Advents- und Weihnachtszeit vorgetragen.

Werner Hengst, Vorsitzender des Gesangvereins „Concordia“ zeigte sich erfreut über die vielen Gäste und forderte diese auf: „Lassen Sie ihre Seele zur Ruhe kommen. Nicht alle stehen im Licht der weihnachtlichen Zeit.“ Dabei hatte Werner Hengst die Menschen im Blick, für die der Erlös des Konzerts gedacht ist.

Eine Spende über je 640 Euro aus dem Adventskonzert kommt der „Löwenmama“ und dem „Wünschewagen“ zugute. Die „Aktion Löwenmama“ erfüllt Kindern, die in der Weihnachtszeit im Krankenhaus liegen, Wünsche. Mehr als 1000 Wunschzettel hat „Löwenmama“ Susanne Sage aus Sommersell schon vorliegen. Diese legt sie unter anderem in Geschäften aus, in der Hoffnung, dass sie entgegengenommen und erfüllt werden.

Der Arbeitersamariterbund NRW hat den „Wünschewagen“ ins Leben gerufen, der schwerkranken Menschen einen Wunsch erfüllen will.

Nach dem Adventskonzert luden die Akteure ins Pfarrheim ein. Hier gab es Glühwein, Gebäck und einen Imbiss.