Von Jürgen Vahle

Die Ratsmitglieder Hubertus Kuhaupt, Johannes Thonemann (beide CDU), Rainer Backhaus (SPD), Gerd Rose (BU) und Doris Hauck (Grüne) haben sich nun zusammengesetzt, um Vorschläge für eine Verkehrswende und bessere Rahmenbedingungen für den Klimaschutz auszuarbeiten.

Nahmobilität

Dem Radverkehr komme dabei eine zunehmend größere Bedeutung im Alltag und in der Freizeit zu. Ziel sei es, ein flächendeckendes Radwegenetz im Stadtgebiet zu schaffen, das alle Orte und touristischen Ziele miteinander verbindet.

Dazu soll zunächst mithilfe der Ortsvorsteher ein Radwegekataster erstellt, der Zustand festgestellt und Lückenschlüsse identifiziert werden.

Auch Wirtschaftswege sollen in die Betrachtung einbezogen werden, berichtet Hubertus Kuhaupt.

Die geplante Neuausschilderung der Radwege solle beschleunigt werden.

In der Kernstadt soll an wichtigen Straßen der Bau von eigenen Radwegen oder Schutzstreifen geprüft werden.

Einige Fußwege in der Kernstadt sollen in einen besseren Zustand versetzt werden.

ÖPNV

Die Oberzentren Paderborn und Kassel sollen von Warburg aus besser per Bus und Bahn erreicht werden können.

Die Infrastruktur an den Bahnhöfen in Warburg und Scherfede soll daher eine deutliche Aufwertung erfahren. Konkret soll das Bahnhofsumfeld durch regelmäßigere Pflege der Grünanlagen, Wege und Plätze verbessert werden. Die Erweiterung der kostenlosen Pkw-Parkmöglichkeiten in gut beleuchtetem Umfeld, die Einrichtung verschließbarer und kostenloser Abstellplätze für Fahrräder (E-Bike) mit Lademöglichkeiten dort und am ZOB sollen zudem geplant werden.

Um die täglichen Verkehrsströme der Berufspendler nach Paderborn und Kassel zu optimieren, fordern die Ratsmitglieder einen dichteren Zugtakt (Halbstundentakt zu Pendlerzeiten). Damit einhergehen müssten auch Maßnahmen am Schienennetz zur Erhöhung der Verkehrssicherheit, des Immissionsschutzes und der Verringerung der Schrankenschließzeiten in den Orten Menne und Bonenburg.

Die bestehende Schnellbusverbindung nach Paderborn sollte durch eine Verbindung von Warburg über Brakel nach Höxter ergänzt werden. Allerdings sei die Fahrpreisgestaltung, insbesondere für Pendler, zu hoch und müsse überdacht werden. Der Rat will mit den Gremien des NPH und dem NWL ins Gespräch kommen.

Autoverkehr

Berufspendler, die Busse und Bahn nicht nutzen können, sollen vermehrt zur Bildung von Fahrgemeinschaften angeregt werden. Dazu sollen Pendlerparkplätze stärker in den Fokus gerückt werden. So schlagen die AG-Mitglieder vor, bestehende Pendlerparkplätze (B 252/A 44 bei Welda) zu erweitern oder neue Pendlerparkplätze an zentralen Verkehrsachsen (B 7, B 68, B 241, Ostwestfalenstraße) einzurichten.

Die von SPD und Grünen geforderte autofreie Innenstadt in Warburg war ebenfalls Thema der AG. Für CDU-Ratsmitglied Hubertus Kuhaupt ist die derzeitige Regelung kein Dogma: „Wenn wir ein schlüssiges Innenstadtkonzept erarbeiten können, in dem sich die Interessen der Bürger, der Kaufleute und der Kommunalpolitik vereinen lassen, wird sich sicherlich auch die CDU von einer autofreien oder teilweise autofreien Innenstadt überzeugen lassen“, ist sich Kuhaupt sicher.

E-Mobilität

Die CDU sieht es anders als die SPD nicht als kommunale Aufgabe an, in jedem Dorf mit finanziellem Aufwand eine E-Ladesäule aufzustellen und zu unterhalten.

Hubertus Kuhaupt sieht dies als eine vorrangige Aufgabe der Stromnetzbetreiber und anderer Marktakteure im Energiesektor. „Wir haben ja bisher als Kommune auch keine Tankstellen in den Dörfern betrieben, obwohl Mobilität im ländlichen Raum eine große Bedeutung hat“, begründet er.

Das jüngst geforderte kostenlose Parken für E-Autos im Stadtgebiet ist für die CDU ebenfalls zu weitgehend. Kostenfrei sollte maximal eine Stunde Parkzeit sein. Die Parkzeit an E-Ladesäulen soll auf maximal vier Stunden begrenzt werden. Zudem soll der Ladestrom kostenpflichtig werden.