Fleißige Weihnachtswichtel haben den Weihnachtsmarkt in und an der Hohenwepeler Gemeindehalle vorbereitet. Der Erlös wird der Familie von August Dierkes gespendet. Der Hohenwepeler liegt nach einem allergischen Schock im Wachkoma und soll nun nach Hause geholt werden. Um dies zu ermöglichen, ist ein Umbau des Wohnhauses der Familie nötig. Foto: Verena Schäfers-Michels

Warburg (WB/vsm). Der Weihnachtsmarkt in und an der Schützenhalle in Hohenwepel ist ein großer Erfolg gewesen. Die Erlöse der Stände sollen der Familie Dierkes zugute kommen, um Vater August „Augy“ Dierkes nach Hause holen und einen behindertengerechten Hausumbau ermöglichen zu können. Der Hohenwepeler liegt seit August im Wachkoma.

Die Straßenränder rund um die Halle waren zugeparkt. Im Speisesaal mussten weitere Tische aufgestellt werden, weil die rund 80 Sitzplätze nicht ausreichten. Nicht nur die Besucher waren von nah und fern gekommen. Im Vorfeld hatten auch viele Menschen eine Fahrt auf sich genommen, um handgefertigte Sachspenden zu den Organisatoren nach Hohenwepel zu bringen.

Sachspenden zum Verkauf

„So hat uns eine Spenderin aus Nörde handgestrickte Minisocken als Schlüsselanhänger vorbeigebracht“, sagte Manuela Schäfers vom Organisations-Team. Ein Körbecker hat noch am Vormittag ein paar Grillzangen aus Holz und Holzsterne mit und ohne Lichterkette für den Weihnachtsmarkt angefertigt und nach Hohenwepel gebracht.

Das ganze Dorf schien bei der Durchführung des Marktes mitzuhelfen.

Draußen schenkten Mitglieder des Jugendclubs Glühwein und Lumumba aus, verkauften Kaltgetränke und grillten Bratwürste.

Marie-Luise Eickmeier-Ehrlich verkaufte mit ihrer Familie Honigartikel, am nächsten Stand gab es gestrickte Schals und Tücher.

Weihnachtliche Deko, Fensterbilder, Mützen und dicke Socken sowie gespendete Blumenvasen, Aufhänger und Kerzenständer aus Metall von der Firma WIB wurden angeboten.

300 hochwertige Sachspenden wurden in einer Tombola verlost.

Zahlreiche Nikolaustüten an Kinder verteilt

Die Kinder wurden am Basteltisch unterhalten, bis um 17 Uhr der Nikolaus kam. Im Vergleich zu den Vorjahren wurden dreimal so viele Marken für Nikolaustüten verkauft.

Elvira Rathmann misst den Blutzuckerspiegel von Wolfgang Glunz aus Brakel. Foto: Verena Schäfers-Michels Elvira Rathmann misst den Blutzuckerspiegel von Wolfgang Glunz aus Brakel. Foto: Verena Schäfers-Michels

Besonders gut kam auch der Aktionsstand von Allgemeinmediziner Dr. Gerhard Wölfle an. Gegen eine Spende von einem Euro wurde der Blutzuckerwert professionell gemessen. Jennifer Dierkes, die Ehefrau von August Dierkes, arbeitet in der Praxis als Sprechstundenhilfe. Kollegin Elvira Rathmann sagte: „Eine Blutzuckermessung ist etwas, das wir am besten anbieten können, um die Familie zu unterstützen. Es ist toll zu sehen, wie hier das ganze Dorf gemeinschaftlich so etwas auf die Beine gestellt hat.“

Große Anteilnahme der Marktbesucher

Einer, der die Messung in Anspruch nahm, ist Wolfgang Glunz aus Brakel. Seine Frau erläuterte: „Als wir den Artikel über das Schicksal von August Dierkes lasen, wollten wir zum Weihnachtsmarkt kommen. Wir sind selbst betroffen. Unser Sohn lag acht Wochen im Koma.“ Das Ehepaar fühlt mit den Dierkes. Sie hatten das Glück, dass ihr Sohn – wenn auch mit starken Einschränkungen – wieder zu ihnen zurückkam.

„Ich habe sogar in Paderborn von der Aktion für die Familie Dierkes gehört“, sagte die Hohenwepelerin Alexa Brechtken. Und auch Helferin Andrea Beckhuis freute sich über die Anteilnahme der Marktbesucher: „Manche kaufen einfach irgendetwas und runden den Betrag deutlich auf.“