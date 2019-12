Thomas Godoj tritt am 11. Januar in Scherfede auf. Foto: Julia Scheibeck

Warburg-Scherfede (WB). Seit 25 Jahren gibt es den Verein „Kultur in Scherfede“. „Zum Jubiläum bieten wir mit fünf Groß- und vier Kleinveranstaltungen das bislang hochwertigste Programm der Vereinsgeschichte“, kündigt Olaf Menne von KiS an.

Der ehemalige Sänger der Band Genesis, Ray Wilson, die größte AC/DC-Tributeshow Europas „We Salute You“, Superstar Thomas Godoj und Kabarettisten wie die „Präservative Liste“, „Reis Against The Spülmachine“ und Erwin Grosche sind verpflichtet.

Zum Start in die Jubiläumssaison kommt am Samstag, 11. Januar, Thomas Godoj in die Mehrzweckhalle Scherfede. Der Vorverkauf für dieses Konzert läuft.

„V’Stärker aus!“: Unter diesem Titel geht Thomas Godoj seit fünf Jahren jährlich auf winterliche Akustiktour. Der Deutschrocker gewann 2008 die RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“, veröffentlichte seitdem sieben Chart-Alben und gilt heute als Europas erfolgreichster Musikcrowdfunder. Bekannt ist er auch für seine großartigen Konzerte.

2020 wird Thomas Godoj auf Tour erstmals vom Weltklasse-Harper Chris Kramer, dem Gitarren-Virtuosen Sean Athens und dem mehrmaligen deutschen Meister im Beatboxing, Kevin O’Neal, begleitet. Godoj-Klassiker wie „Helden gesucht“, „Autopilot“ oder „Dächer einer ganzen Stadt“ werden sie auf eine völlig neue Art interpretieren. Zudem versprechen die Musiker einige Überraschungen aus dem abwechslungsreichen Repertoire der bisherigen sieben Godoj-Alben. Es wird mal traditionell bluesig, mal groovy-funky, mal rau und rockig, aber auch sanft und einfühlsam.

Tickets für das Konzert sind ab sofort an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Auch in der Geschäftsstelle des WESTFALEN-BLATTES gibt es Karten. Einlass ist um 19 Uhr. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.