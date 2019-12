Eine Stunde dürfen E-Autos in Zukunft in Warburg kostenlos geparkt werden. Foto: Jürgen Vahle

Warburg (WB/vah). In der Warburger Kernstadt dürfen E-Autos jetzt eine Stunde kostenlos geparkt werden. Das hat der Rat am Dienstag mit den Stimmen der CDU, Bürger Union und FDP entschieden. Grüne und SPD waren dagegen. Es handelt sich um eine Entscheidung, die zunächst auf ein Jahr begrenzt ist.

Diskussion über kostenlose Parkdauer

Vorausgegangen war eine Diskussion über die kostenlose Parkdauer. Unterschiedliche Vorstellungen prallten aufeinander. Hubertus Kuhaupt (CDU) verteidigte die später beschlossene Regelung, die auf einen Antrag seiner Fraktion fußte. Anstoß für die Diskussion hatte aber ein Bürgerantrag von Franz-Josef Stolburges gegeben, der forderte, dass E-Autos grundsätzlich kostenlos abgestellt werden sollten. Dies sei für die CDU zu weitgehend.

„Um die E-Mobilität zu fördern und Dauerparker zu verhindern ist es nach Meinung der CDU-Fraktion zielführend, die kostenfreie Parkzeit für E-Autos für maximal eine Stunde mit Parkscheibenregelung freizugeben“, begründete Kuhaupt. Das sei auch ein Stück weit gerecht gegenüber Besitzern anderer umweltfreundlicher Autos wie Hybride oder sparsame Diesel-Fahrzeuge. Und auch Wolfgang Gumm machte für die Bürger Union deutlich: „Mehr als eine Stunde auf keinen Fall!“

Abstellen bis zur Höchstparkdauer?

Hilla Zavelberg-Simon (Grüne) hingegen erklärte für ihre Fraktion, dass es sich bei der Parkzeitregelung ja auch um einen symbolhafte Regelung handele und zwei Stunden wohl angemessen wären.

SPD-Fraktionschef Patrick Engelbracht machte den weitgehendsten Vorschlag. E-Autos sollten nach Meinung der Sozialdemokraten doch bis zum Erreichen der angegebenen Parkhöchstdauer kostenlos abgestellt werden dürfen. Das sind im Parkhaus an der unterern Hauptstraße (Woolworth) fünf Stunden, am Gebrüder-Warburg-Platz zwei Stunden und am Neustadtmarkt eine Stunde. Letztlich setzte sich der CDU-Antrag durch.