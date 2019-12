Warburg (WB/aho). Eine neue Brücke über den Hammerbach ist nun offiziell freigegeben worden. Sie befindet sich hinter dem Parkplatz am Landgasthof Varlemann in Warburg-Hardehausen. Von dort führt eine Straße zum Hammerhof. Linker Hand zweigt ein Wanderweg ab. Den Bach, der zum nahegelegenen Korintenteich führt, überspannt jetzt die neue Brücke.

Die alte Konstruktion war abgängig und vom Pilz befallen. „Die neue Brücke ist eine Aufwertung der Gegend“, sagte Warburgs Bürgermeister Michael Stickeln, „und mit 25.000 Euro lagen die Kosten im Soll.“ Stickeln lobte die gute Zusammenarbeit aller Beteiligten.

Bezirksausschussvorsitzender Johannes Thonemann aus Scherfede erklärte, dass es wichtig sei, dass die Wanderstrecke begehbar bleibt. Daher sei der Bau einer neue Brücke unumgänglich gewesen. Alexander Schmidt von der Firma Holzbau Schmidt lieferte die Details: Die neue Seebrücke ist 8,50 Meter lang, das Dach ist 12,20 Meter lang.

„Bombensicher im Beton verankert.“

Die Breite von Traufe zu Traufe beträgt 3,70 Meter. Die Höhe an der niedrigsten Stelle misst 2,25 Meter. Von der Wasseroberfläche bis zum Brückenboden sind es zwei Meter. „Die Brücke ist bombensicher mit acht Edelstahlhaltern im Beton verankert“, berichtete Alexander Schmidt.

Sieben Festmeter zum Teil heimisches Lärchenholz waren gehobelt, gefast und montiert worden. Die Verzimmerung erfolgte in den Hallen der Firma Schmidt in Rimbeck. Mit einem Tieflader waren die vier Tonnen schweren Teile zum Bach gebracht und dort in einer Woche montiert worden.

Neubau dauerte drei Wochen

Insgesamt dauerte der Brückenbau drei Wochen. „Es wurde keinerlei chemischer Holzschutz aufgebracht, Nachhaltigkeit war uns wichtig“, sagte Alexander Schmidt. Die Handwerkskunst sollte im Vordergrund stehen, aber auch Leichtigkeit und Moderne spüren lassen, so drückte es Beate Neumann von der Architektengruppe Busch aus.

Sie wies daraufhin, dass ein Brückenbau nicht zu ihrem täglichen Geschäft gehöre und auch die Suche nach einem passenden Holzschutz in die Planung einfloss. Eine Besonderheit bildet die Brüstung der Brücke. Sie wurde so gestaltet, dass auch kleine Menschen, von der Brücke aus einen Blick auf den Bachlauf werfen können. „Wir wollten uns diese schöne Aussicht nicht verbauen“, so Beate Neumann.

Brücke soll 20 bis 25 Jahre halten

Bei ein bisschen Pflege könne die Brücke nun bestimmt 20 bis 25 Jahre, wenn nicht länger, halten. Da waren sich Alexander Schmidt und Förster Rainer Glunz von der Forstverwaltung einig. Glunz brachte auch den Vergleich: „Die Brücke wiegt vier Tonnen, das entspricht dem Gewicht von vier Wisenten.“ Über die Brücke komme man bequemer weiter und könne bei Regen auch einmal unter dem Dach ausharren.

„Mit der Zeit wird die Farbe des Daches vergrauen und silbrig scheinen“, sagte Alexander Schmidt. Das wird sich sicher gut in das Wald und Wiesenbild einfügen.