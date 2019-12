Von Alice Koch

Warburg (WB). Saivan Ali Ismail eröffnet am Freitag, 10. Januar, seinen Jungen- und Herrenfriseursalon mit spezieller Bartpflege. Genau genommen handelt es sich um eine Wiedereröffnung, denn vor gut einem Jahr hat der 47-Jährige seinen Salon „Kurz und gut – Der Barbier“ an der Hauptstraße 48 schon einmal eröffnet. Doch es gab Probleme.

Saivan Ali Ismail ist gelernter Friseur und versteht sein Handwerk. Aber um einen eigenen Laden führen zu dürfen, fehlte ihm der Meistertitel. Was zunächst als unlösbare Aufgabe schien, hat in ihm erst recht den Ehrgeiz geweckt. „Ich musste es einfach schaffen. Ich habe Tag und Nacht nur noch gelernt“, erinnert sich Saivan Ali Ismail, der mit seiner Frau aus dem Irak nach Deutschland geflohen ist und seit vier Jahren in Willebadessen lebt.

Fachbegriffe waren völlig fremd

Das Prüfungsbuch hatte mehr als 600 Seiten. Fachbegriffe wie Kalkulation, Marketing oder Bilanz waren ihm völlig fremd. „Das war eigentlich nicht zu schaffen“, sagt Jo-Jo Tegethoff, der ihm das Ladenlokal vermietet. Aber Saivan Ali Ismail hat eisernen Willen bewiesen und erfolgreich seine Meisterprüfung als Herrenfriseur bestanden. „Dieses Durchhaltevermögen hat mich sehr beeindruckt und mich auch dazu bewogen, ihm den Laden frei zu halten“, betont Tegethoff.

„Der Start war holprig und mit vielen Lernprozessen verbunden. Umso mehr freue ich mich darüber, dass Saivan seine Meisterprüfung bestanden hat und nun endlich seinen Salon eröffnen kann“, sagt Matthias Kochs, der ihn in dieser Zeit unterstützt hat.

„Ein gelungenes Beispiel von Integration.“

Kennengelernt haben sich die beiden vor eineinhalb Jahren bei einem Friseurbesuch, als Saivan Ali Ismail noch als Angestellter tätig war. „Wir waren uns auf Anhieb sympathisch und sind Freunde geworden“, erzählt Kochs, der ihm immer beratend zur Seite steht, ihn beim Ausfüllen von Anträgen geholfen hat und vermittelt hat, wenn Sprachbarrieren zu hoch waren. „Dass Saivan bei allen Anlaufschwierigkeiten nicht aufgeben hat, unsere Hilfe angenommen hat und jetzt endlich ist die Selbstständigkeit starten kann, ist großartig. Ein gelungenes Beispiel von Integration.“