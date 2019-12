Warburg-Daseburg (WB/dal). Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Freitag, 13. Dezember, in Daseburg einen Bankautomaten aufgebrochen und das deponierte Geld gestohlen. Um an den Bankautomaten zu gelangen, brachen die Diebe zunächst in die ehemalige Volksbank-Filiale ein und durchbrachen dann eine Innenwand. Das teilt die Kreispolizeibehörde Höxter mit.

Demnach drangen die Täter vermutlich zwischen 0.30 und 1.30 Uhr von der rückwärtigen Seite in das Haus an der Desenbergstraße ein. Zur Höhe des Sachschadens macht die Polizei keine Angaben. Auch nicht zur Geldmenge, die gestohlen wurde. Dabei dürfte die Beute beträchtlich sein: In Bankautomaten lagern häufig Beträge in fünf- bis sechsstelliger Höhe.

Tat erinnert an Vorfall in Warburg

Diese Tat ähnelt einem Vorfall, der zwischen Mittwoch, 27. November, 22.10 Uhr, und Donnerstag, 28. November, 2.35 Uhr, im benachbarten Warburg geschah. Dort waren Unbekannte in die Räume der Sparkasse Höxter am Paderborner Tor eingebrochen – von der anliegenden Pizzeria Uno aus. Zunächst brachen die Täter ins Restaurant ein. Von dort aus schnitten sie eine Wand zur Bank auf, offenbar mithilfe einer Flex.

Geld stahlen die Täter dabei jedoch nicht. Nach dem Öffnen der Wand wurden sie gestoppt – womöglich durch die Alarmanlage der Bank, teilte die Kreispolizeibehörde Höxter damals mit. Die Täter flüchteten ohne Beute. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beziffere die Polizei auf etwa 5000 Euro. Ob die Tat in Daseburg mit der Tat in Warburg in Verbindung steht, ist nun Gegenstand der laufenden Polizeiermittlungen.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet um Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen, die zur fraglichen Zeit an den beiden Tatorten aufgefallen sind. Wer Hinweise zum Fall in Daseburg geben kann, der meldet sich bei der Polizei in Höxter unter Telefon 05271/9620. Wer etwas zum Fall in Warburg sagen kann, wendet sich an die Polizei in Warburg, Telefon 05641/78800.