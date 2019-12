Trotz Wind und Kälte ließen sich diese „Fridays for future“-Mitglieder nicht von ihrem Vorhaben abbringen. Sie sammelten am Samstag in Warburg Müll ein. Foto: Astrid E. Hoffmann

Warburg (WB/aho). Dunkle Wolken ziehen am Himmel dahin, der Wind bläst mit eisiger Kälte – doch die Mitglieder der „Fridays for future“-Bewegung in Warburg haben sich warm angezogen und ziehen ihre Sache durch. Am Samstag haben sich etwa 25 junge Menschen getroffen, um in der Hansestadt Müll zu sammeln.