„Auf beiden Seiten gab es glückliche Gesichter. Die kleinen Verkäufer hatten Spaß an der Sache und die Käufer konnten hochwertige Spielsachen zu kleinen Preisen kaufen“, berichtete Daniela Dahlmann von der Diakonie Paderborn-Höxter in Warburg. Der Basar sei eine runde Sache gewesen, urteilte auch Melanie Breitbach, Klassenlehrerin der 2 a.

„Die nicht verkauften Spielsachen wurden als Spende zur Zentrale Unterbringungseinrichtung für Flüchtlinge nach Borgentreich gebracht und dort an die Kinder verteilt. Der Erlös des Basars in Höhe von 200 Euro fließt an die Schulmaterialienkammer.