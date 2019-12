Von Silvia Schonheim

Warburg (WB). 104 Schüler des Hüffertgymnasiums haben sich am Dienstag in der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) registrieren lassen. „Fünf Minuten – länger dauert es nicht. Und in ein paar Jahren wird der Spender vielleicht zum Lebensretter für einen an Leukämie erkrankten Menschen“, sagt DKMS-Mitarbeiterin Andrea Rüther.

Zum ersten Mal hat das Warburger Gymnasium eine DKMS-Typisierungsaktion für die Schüler der Jahrgangsstufen Q 1 und Q 2 auf die Beine gestellt. Schulleiterin Susanne Krekeler ist besonders einer Schülerin dankbar. Die Schülersprecherin Theresa Dissen aus Scherfede hat die Registrierungsaktion federführend organisiert.

„Die DKMS schreibt jährlich Schulen an und bietet Registrierungsaktionen an. Der Brief in der SV-Post hat mich neugierig gemacht und ich habe mich informiert. In der Schule habe ich für die Idee überall Zustimmung erhalten. So ist das Ganze ins Rollen gekommen“, sagt die 16-jährige. Sie selbst ist noch zu jung, um sich registrieren zu lassen. „Erst mit 17 Jahren ist das möglich, mit 18 Jahren darf man dann zum Spender werden“, weiß die Schülersprecherin.

Aktion wird über Spenden bezahlt

Im Vorfeld der Registrierung haben sich 200 Schüler aus den Jahrgangsstufen 11 und 12 über das Thema Stammzellspende informiert. „Aus seinen eigenen Erfahrungen hat uns Marius Weber aus Ossendorf berichtet. Er ist Lehrer an der Sekundarschule und ist vor zwei Jahren selbst zum Stammzellspender für einen Leukämie-Patienten geworden.“

Der Bericht hat nicht nur Schülersprecherin Theresa Dissen berührt. Das zeigt auch die gute Resonanz bei der Aktion. „Von 150 Schülern, die alt genug sind, um sich registrieren zu lassen, haben 104 mitgemacht. Das ist ein super Ergebnis“, meint Andrea Rüther von der DKMS.

Finanziert hat die Aktion die DKMS über Spendengelder. 35 Euro sind nötig, um einen Stammzellspender registrieren und im Labor typisieren zu lassen.

28 freiwillige Helfer packen mit an

Erst möglich gemacht haben die Aktion 28 freiwillige Helfer, zum großen Teil Schüler der Jahrgangsstufe 10 (EF), aber auch zehn Elternteile. Innerhalb von nur fünf Minuten haben diese Helfer die Daten eines Spenders erfasst, die Probe der Wangenschleimhaut entnommen und am Ende alle Angaben kontrolliert.

Das Warburger Hüffertgymnasium plant nach dem Erfolg am Dienstag, alle zwei Jahre eine solche Registrierungsaktion in Zusammenarbeit mit der DKMS durchzuführen. Dann will sich auch die Schülersprecherin Theresa Dissen als potenzielle Spenderin registrieren lassen: „Dann bin ich alt genug.“

Das Engagement des Hüffertgymnasiums lobt der Schulträger. Bürgermeister Michael Stickeln: „Toll, dass die größte Warburger Schule mit gutem Beispiel vorangeht. So schnell kann man Leben retten.“