Diese Parzelle unterhalb der Altstädter Diemelbrücke ist für den neuen „Flussbegegnungspunkt Diemel“ vorgesehen. Sie liegt direkt am Diemelradweg. Gebaut werden könnte, sofern Fördergelder fließen und der Rat mitspielt, bereits 2020. Foto: Architekturbüro Kropp

Von Jürgen Vahle

Warburg (WB). Der Warburger Architekt Andreas Kropp hat am Dienstagabend im Warburger Bezirksausschuss erstmals das neue Projekt „Flussbegegnungspunkt Diemel“ vorgestellt. Er soll in den Diemelauen gebaut werden und zu einer Attraktion am viel befahrenen Diemelradweg werden.