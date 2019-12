Warburg (WB). Walter Güntermann möchte seine Arbeit im Warburger Stadtrat fortsetzen. Die Mitglieder der CDU Warburg-Ossendorf haben ihren Ortsvorsteher erneut zu ihrem Kandidaten für den Stadtrat gewählt. Güntermann tritt bei der Kommunalwahl im September 2020 an.

Walter Güntermann lies das Jahr 2019 aus seiner Sicht als Ortsvorsteher noch einmal Revue passieren. Er freue sich über die weiterhin hohe Nachfrage nach Immobilien und Bauplätzen in Ossendorf.

„Ich hoffe, dass vielleicht schon zum Ende des Jahres 2020 im neuen Baugebiet Lange Twete/ Dunsterweg gebaut werden kann“, erklärte er bei der Jahreshauptversammlung der Ortsunion. Gleichzeitig würden an der Wethener Straße zwei weitere Mehrfamilienhäuser entstehen.

Sanierung der Wethener Straße

Er wolle sich künftig darum kümmern, begleitend zur in 2020 anstehenden Sanierung der Wethener Straße und der drei Brücken eventuell den schon lange von der Dorfgemeinschaft gewünschten Fuß- und Radweg entlang der K 14 realisieren zu können. Walter Güntermann sieht dringenden Bedarf an einem der wachsenden Bewohner- und Kinderzahl des Ortes orientierten Ausbau der Plätze in Schule und vor allem Kindergarten.

Er äußerte die große Sorge, dass man nicht allen Nachfragen nach Kindergartenplätzen gerecht werden könne. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2020 habe er hier bereits dringenden Bedarf angemeldet. Mittlerweile ist die Bewohnerzahl in Ossendorf auf 1351 angestiegen.

Zum stellvertretenden Kandidaten wählten die CDU-Mitglieder Johannes Laudage. Der 36-Jährige ist nicht nur amtierender Ossendorfer Schützenkönig, sondern auch im Karneval, im Offizierskorps des Schützenvereins und als Alte-Herren-Fußballer aktiv.

Günter Willeke wird wiedergewählt

Bei den turnusgemäßen Wahlen wurde Günter Willeke als Vorsitzender des CDU-Ortsverbands Ossendorf wiedergewählt. Auch der Großteil der bisherigen Amtsinhaber in ihren Positionen wurde bestätigt.

Nach einer kurzen Vorstellung des CDU-Bürgermeisterkandidaten Tobias Scherf und seiner inhaltlichen Schwerpunkte für den beginnenden Kommunalwahlkampf, wurden langjährige CDU-Mitglieder aus Ossendorf geehrt. Wilfried Fuest und Günter Kriwet sind seit 50 Jahren Mitglied.

Seit 40 Jahren gehören der Ortsunion an: Marianne Bartscher, Franz Bielefeld, Barbara Himstedt, Herbert Kriwet, Hermann Kurze, Josef Neuhaus, Doris Niggemeyer, Johannes Wiemers und Günter Willeke. Birger Kriwet ist seit 25 Jahren in der CDU aktiv.