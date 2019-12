Drei Tenöre und ein vierköpfiges Kammerorchester versprechen am Donnerstag, 16. Januar, eine himmlische Nacht in der Kirche Maria im Weinberg in Warburg. Foto: Radostin Dimitrov

Warburg (WB). Ein Klassik-Highlight der besonderen Art verspricht „Die himmlische Nacht der Tenöre“ am Donnerstag, 16. Januar, in Warburg. Drei Opernsänger singen live von einem Streichensemble begleitet in der Kirche Maria im Weinberg. Das Konzert mit dem Titel „Passione per la musica“ beginnt um 19 Uhr.