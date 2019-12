Von Daniel Lüns

Warburg (WB). In der Stadt der Zukunft fahren Wasserstoffbusse, Informatiker programmieren Haushaltsroboter und Biologen erforschen, welche Pflanzen auf dem Mars leben könnten. Das ist die Vision von 15 mittlerweile ehemaligen Schülern der Sekundarschule Warburg. Sie haben so eine Stadt im Computerspiel Minecraft gebaut. Dafür wurden sie nun ausgezeichnet.

Minecraft als Schulfach

Die Unternehmergruppe Ostwestfalen-Lippe (UGO) zeichnete die Gruppe mit dem UGO-Schulpreis 2019 aus. Damit werden schulische Projekte geehrt, die Schüler im MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) besonders fördern sollen und über MINT-Berufsfelder informieren. Das Preisgeld in Höhe von 750 Euro soll in die MINT-Förderung der Sekundarschule fließen.

Ein Schuljahr lang hatten die 15 Schüler der Jahrgangsstufe zehn das Profilfach „Minecraft im Unterricht“ belegt. Gemeinsam mit Lehrer Alan Monetha arbeiteten sie im Spiel an ihrer Vision einer nachhaltigen Stadt, die etwas kleiner als Warburg war. In dieser Stadt ging es auch darum, wie MINT-Berufe in der Zukunft aussehen. Die Ideen setzten die Schüler mittels der sogenannten Education Edition um, einer speziellen Version des Spiels für den Einsatz im Unterricht.

Ein Spiel, dass jeder Jugendliche kennt

„Dabei haben wir nach dem Konzept des umgekehrten Klassenraums gearbeitet. Wir haben die Kenntnisse der Schüler eingesetzt, um diesen Kursus zu realisieren“, erklärt Monetha. „Ein zukunftsorientiertes Projekt, das auf einem Spiel aufbaut, das jeder Jugendliche kennt“, ergänzt Schulleiterin Claudia Güthoff.

Profilkurse wie zum Beispiel „Fit fürs Abitur“, eine Imkerei oder einen Mofa-Kursus gab es an der Schule bereits. Nun betrat die Einrichtung die Spielewelt. Zwei Schulstunden pro Woche wurden für das Profilfach angesetzt. „Ohne schnelles Internet und die Hardware wäre das nicht möglich gewesen“, sagt Monetha. Zudem sei die Motivation der Schüler sehr hoch gewesen.

Programmieren mit dem „Code Builder“

Denn um gemeinsam eine Stadt aufzubauen, ist nicht nur Kreativität, sondern auch Kooperationsvermögen und Verantwortungsbewusstsein gefragt. „Um das Ziel zu erreichen, mussten wir zusammenarbeiten. Wenn zum Beispiel einer einmal nicht da war, mussten wir ja trotzdem weiterkommen“, erklärt Nico Menne, einer der Kursteilnehmer.

Über ein Erweiterungsmodul des Spiels, den „Code Builder“, hatten die Schüler zudem eine Schnittstelle zum eigenen Programmieren an die Hand bekommen. „Daddeln war das nicht. Das war ein zukunftsweisendes Projekt“, sagt Güthoff. „Wir gehen davon aus, dass es weitergeführt wird.“

„Darauf kann man stolz sein“

Warburgs Bürgermeister Michael Stickeln beglückwünschte die ehemaligen Schüler und die Schule zum UGO-Schulpreis. „OWL-weit haben Sie den ersten Platz erreicht. Das ist beeindruckend. Darauf kann man stolz sein“, betonte er. „Gerade im Bereich MINT ist der Nachwuchsbedarf der Unternehmen groß. Gerade hier bilden sie aus.“ Ein Studium sei dafür nicht unbedingt vonnöten, auch mit einer Ausbildung hätten junge Menschen gute Entwicklungschancen.