Die Teilnahme an der Warburger Oktoberwoche mit einem Informationsstand gehört alljährlich zu den festen Einträgen im Terminkalender des Tourismusverbandes Twistesee. Das von den Mitgliedsstädten und -vereinen gestellte Standpersonal konnte sich über zahlreiche Besucher freuen, die reges Interesse an den Informationen über die Ferienregion Twistesee zeigten.

Auch in diesem Jahr hatten die Gäste wieder die Möglichkeit, an einem Preisrätsel teilzunehmen, bei dem als Hauptgewinn ein Fahrrad der Marke Cube verlost wurde. Durch Ziehung wurde aus den insgesamt 2113 abgegebenen Teilnahmescheinen Birgit Rose aus Warburg als Gewinnerin ermittelt, die das Fahrrad jetzt in Empfang nehmen konnte.

Die Gewinnerin berichtete, dass sie mit ihrem Mann oft den Twistesee und die Veranstaltungen in der Barockstadt besucht.