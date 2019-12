Der Göringsgraben in Warburg, benannt übrigens nach einem bekannten Warburger Tierarzt, muss über kurz oder lang saniert ­werden. 400.000 Euro Kosten sieht ein Plan vor, den das Ingenieurbüro Anton Vollmer vorgelegt hat. Foto: Jürgen Vahle

Von Jürgen Vahle

Warburg (WB). Der Göringsgraben vom Paderborner Tor bis zur B7 muss in den kommenden Jahren erneuert werden. Ingenieur Anton Vollmer hat dem Warburger Bezirksausschuss erste Pläne für das 400.000 Euro teure Bauprojekt vorgestellt. Mit einer Umsetzung rechnet Bauamtsleiter Rainer Ehle aber erst in den Jahren 2021/2022.

450 Meter langes Verbindungsstück

Das 450 Meter lange Verbindungsstück gehört zu den am meisten genutzten innerstädtischen Straßenabschnitten in Warburg. Zum einen bietet die Straße aus der Innenstadt heraus eine schnelle Verbindung zur B7, zum anderen liegen dort die kostenlosen und in Teilen ganztägig nutzbaren Parkplätze Bornebrede.

Die Straße, die zuletzt Mitte der 80er-Jahre erneuert worden war, ist aufgrund der hohen Beanspruchung und der Steillage in keinem guten Zustand. Das machte Anton Vollmer im Bezirksausschuss auch mit Fotos deutlich. Die Plastersteine schwimmen auf dem Untergrund und sind in Teilen gebrochen, die Entwässerung funktioniert nicht mehr, der Untergrund ist so verdichtet, dass das Wasser nicht mehr versickern kann.

Der schlechte Zustand der Fahrbahn führt dazu, dass Autos über die Strecke rumpeln und es deutlich lauter als gewünscht ist. Auch im Untergrund sieht es nicht besser aus – und das befeuert noch einmal die Notwendigkeit, die Straße zu erneuern. Versorgungsleitungen und Kanäle müssen dringend saniert oder ganz erneuert werden. Übrig bleibt dann eine Straße, die noch an deutlich mehr Stellen geflickt worden ist.

Fußgänger leben gefährlich

All das hat die Bauverwaltung bewogen, einen Vorschlag in Auftrag zu geben, der nicht nur die Straßenschäden beseitigt, sondern auch noch weitere Probleme am Göringsgraben abräumt.

Fußgänger, die auf dem Laufband entlang des Geschäftsgebäudes Hi-Fi-Unger zu den Parkplätzen laufen, leben gefährlich. Zum einen werden dort ständig Autos ein- und ausgeparkt, zum anderen müssen Fahrzeuge im Begegnungsverkehr das Laufband als Fahrbahn mit nutzen, sonst passen sie nicht aneinander vorbei.

Ein Begegnungsverkehr zwischen zwei Lastwagen ist bei einer Straßenbreite von 4,75 Metern unzureichend. Die Ausfahrten aus den Parkflächen auf den Göringsgraben sind extrem unübersichtlich, auch weil dort oft schnell gefahren wird.

Bäume müssen gefällt werden

Bei manchen Bäumen sind im Zuge von Bauarbeiten die Wurzeln beschädigt worden. Sie müssen über kurz oder lang gefällt werden. An der Einmündung zur B7 (Stadtwerke-Kreuzung) ist es aus dem Göringsgraben so eng, dass zwei Autos kaum nebeneinander passen. Das führt vor allem zur Stoßzeiten zu einem Rückstau der Autos bis hoch zu den Parkflächen.

Probleme über Probleme. Doch das Ingenieurbüro Vollmer hat Lösungen erarbeitet, die weitgehend ohne den Erwerb größerer Privatflächen und den Verlust von Stellplätzen auskommen. Im oberen Bereich soll der Gehweg entlang der Stellfläche Unger ganz der Straße zugeschlagen werden. Dafür wird dann der Gehweg auf der gegenüberliegenden Seite („Planet Hair“) aufgewertet.

Dieser Gehweg zieht sich dann entlang der Parkflächen und mündet auf den kleinen Gehweg, von dem aus man unter den Gebäuden hindurch zur Unterstraße gelangen kann. Auf dieser Straßenseite wird der Fußweg dann auch weiter in Richtung B7 geführt. Die Straße selbst wird leicht verschwenkt, das Gefälle somit verringert.

Steigung soll reduziert werden

Bislang hat die Straße an der steilsten Stelle eine Steigung von 13 Prozent, dann wäre sie nur noch bei 8 Prozent. Das wiederum hat den Vorteil, dass das Pflaster durch Asphalt ersetzt werden kann und sich die Straße der barrierefrei ausgebauten Innenstadt anpassen würde.

Im weiteren Verlauf soll die Begrünung erneuert und der Standort der Glascontainer versetzt werden. Außerdem soll eine Ausbuchtung geschaffen werden, damit größere Fahrzeuge an dieser Stelle aneinander vorbeifahren können. Teil der Planungen ist auch eine Aufweitung der Einfahrt zu B7. Dort soll für die Autos Richtung Kassel mehr Platz geschaffen werden.

Das Warburger Bauamt rechnet, vorbehaltlich der Zustimmung der Gremien, damit, dass im Jahr 2020 die nötigen Leitungen gelegt werden.

Ein Kommentar von Jürgen Vahle

Nach dem barrierefreien Umbau der Innenstadt sollte in Zukunft wieder mehr Geld für Projekte in den Dörfern ausgegeben werden. Aber ganz ehrlich: Der Göringsgraben in der Kernstadt hat es auch bitter nötig. Fast fragt man sich, warum die Strecke nicht gleich Teil des achtjährigen Innenstadtumbaus gewesen ist.

Dass etwas geschehen muss, dürfte so ziemlich jeder Warburger bestätigen: Eltern, die ihren Nachwuchs von der Dodiko-Schule abholen und beim Gang zum Parkplatz Angst haben, angefahren zu werden; Autofahrer, die beim Einbiegen vom Parkplatz Bornebrede in den Göringsgraben nichts sehen oder beim oberen Parkplatz mit der Ölwanne aufsetzen; Anwohner, denen das Rumpeln der Autos über die losen Pflastersteine auf die Nerven geht.

Die Liste ließe sich fortsetzen. Das dürfte auch jeder verstehen, der in den Dörfern lebt. Denn gerade von Pendlern und Kunden wird die Straße am Meisten genutzt.