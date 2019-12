Warburg/Diemelstadt (WB). Die Nachfrage nach Bauplätzen in Diemelstadt hält weiter an. Das gibt Elmar Schröder, Bürgermeister der Stadt Diemelstadt, bekannt. Damit gerade Familien sich ein Eigenheim leisten könnten, sei jüngst der Akazienweg im Baugebiet Rinscher Berg in Wrexen fertiggestellt worden. Dort könnten nun sechs Bauplätze bebaut werden.

„Die Verantwortlichen von Stadt, der Baufirma Bracht und dem Ingenieurbüro Gröticke zeigten sich sehr zufrieden, dass die Maßnahme noch in 2019 abgeschlossen werden konnte“, erklärt Schröder in der Pressemitteilung weiter. „Auch auf der Flüburg in Rhoden stehen sechs Bauplätze zur Verfügung, die im kommenden Jahr bebaut werden können. In Wethen wurden in 2019 zahlreiche Bauplätze im Baugebiet ‚Mushof‘ verkauft, sodass dort jetzt noch neun Plätze zur Verfügung stehen. Auch in Hesperinghausen, Helmighausen und Neudorf noch städtische Plätze erworben werden.“

Ein Grund für die hohe Nachfrage nach Bauland auch von Bürgern mit Warburger Wurzeln sei, dass in den vergangenen fünf Jahren in Diemelstadt 305 neue Arbeitsplätze geschaffen worden seien. „Kindergartenplätze sind vorhanden und die Schulstandorte Wrexen und Rhoden sind ebenso gesichert wie eine gute Grundversorgung und die Nähe zu den drei Mittelzentren, Bad Arolsen, Marsberg und Warburg“, sagt der Bürgermeister. Die Finanzen seien in Ordnung und Zukunftswerkstätten zeigten, dass in den Orten ein großes Engagement vorhanden sei.