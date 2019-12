Warburg (WB). Auf der Bernhardistraße ist am Donnerstagabend gegen 22.30 Uhr ein Fahrradfahrer verünglückt. Das teilt die Kreispolizeibehörde Höxter in einer Pressemitteilung mit.

Der 54-jährige Warburger fuhr demnach mit seinem Rad die Bernhardistraße aus Richtung Kasseler Straße in Richtung Am Markt. Innerhalb einer Gefällstrecke kam er zu Fall und verletzte sich so schwer, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Da der Verdacht bestand, dass er zu viel Alkohol getrunken hatte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.