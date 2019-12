Westheim (WB). In Westheim ist jetzt die 50. Wetterstation des Wetterportals Sauerland in Betrieb genommen worden. Ermöglicht wurde der Bau durch die Förderung des Vereins „Unser Westheim“ und der Westheimer Brauerei.

Im September 2009 errichteten Meinolf und Julian Pape auf heimischem Gelände in Winterberg-Neuastenberg eine automatische Wetterstation, die Temperatur, Wind, Niederschlag und weitere Messdaten ins weltweite Netz sendet. Zu dem Zeitpunkt konnte noch niemand absehen, was damit angestoßen wurde, berichtet die Dorfgemeinschaft Westheim in einer Pressemitteilung.

Fast genau zehn Jahre später ist nämlich das Messnetz auf 50 Stationen angewachsen. Sie stehen mittlerweile vom Ettelsberg oberhalb von Willingen bis in den Märkischen Kreis nach Menden und von Medebach an der hessischen Grenze bis in den Kreis Olpe.

Zahlreiche Betriebe, Dorfgemeinschaften, interessierte Privatleute und zuletzt auch Schulen konnten seitdem vom Thema Wetterstation überzeugt werden. Viele präsentieren die gemessenen Wetterdaten auf ihren Internetseiten, leisten einen Beitrag zur Umweltbildung und verbessern in diesem Zuge die Wettervorhersage für die Region. Denn mit jeder Station wächst die Kenntnis über die heimischen Wetterbedingungen und damit auch die Vorhersage.

Die 50. Station konnte nun auf dem Gelände der Westheimer Brauerei errichtet und in Betrieb genommen werden. Eine Station dort war seit vielen Jahren ein Anliegen der beiden Papes, denn das Wetter in dem nahe am Warburger Land liegenden Westheim ist vollkommen anders als beispielsweise in den höheren Lagen des Hochsauerlandkreises. Die Niederschläge sind meistens deutlich geringer, die Sonne scheint länger und die Temperaturen sind höher.

Der Förderverein Dorfgemeinschaft „Unser Westheim“ und die Westheimer Brauerei ermöglichten nun diese Station, die im Internet rund um die Uhr online zu erreichen ist.