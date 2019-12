Am Großenederer Weg pausieren die Bauarbeiten bis Januar. Foto: Jürgen Vahle

Warburg (WB). Die Bauarbeiten am Großenederer Weg machen Pause. Sie wurden in den vergangenen Tagen eingestellt. Darauf weist das Bauamt der Stadt hin. Hintergrund: Die Baufirma geht in den Weihnachtsurlaub.