Warburg/Menne/Großeneder (WB). Seit vielen Jahren werden im Warburger Land an den Weihnachtstagen Partys gefeiert – traditionell in Menne und Gro­ßeneder. Da macht auch das Jahr 2019 keine Ausnahme. Änderungen gibt es aber dennoch.

Aus dem Weihnachtsball in Menne wird eine „Christmas-Party“, die in die Warburger Stadthalle verlegt wird. In Großeneder wird nicht wie sonst üblich am 2. Weihnachtstag gefeiert. Die Party steigt erst am Samstag, 28. Dezember.

Von Menne nach Warburg

Der Tischtennisverein Menne war viele Jahre Ausrichter des Weihnachtsballs in Menne. Doch im Ehrenamt war eine solch große Veranstaltung einfach nicht mehr zu stemmen, berichten die Veranstalter in einer Pressemitteilung. Daher hat sich der Verein für die Party Hilfe von den Profis von „Pro Media“ und „Dito-Events“ geholt. Bei der nun geplanten Christmas-Party in Warburg sollen aber viele altbewährte Dinge übernommen werden. Die Stadthalle öffnet um 21 Uhr. Die beiden DJs Sventastic und Steve Dorph werden die besten Hits der 90er, 2000er und der aktuellen Charts spielen. Der Eintritt beträgt an der Abendkasse 9 Euro.

Gorßeneder verschiebt Ball

In Großeneder stellt in diesem Jahr nicht nur der Termin eine Änderung dar. Als Ausrichter zeichnen gleich zwei Vereine verantwortlich: die Freiwillige Feuerwehr und der Spielmannszug. Beide Vereine feiern im kommenden Jahr das 90-jährige Bestehen, so dass der Weihnachtsball den Startschuss darstellen soll.

Wegen des besonderen Anlasses ist auch ein Live-Auftritt organisiert worden. Richard Bier, bekannt als der Bierkapitän, kommt in die Ederhalle. Sein Hit „Hier kommt der Bierkapitän“ – gemeinsam geschrieben mit dem Mallorca-Urgestein Markus Becker – ist in der abgelaufenen Saison der Stimmungs-Hit auf Mallorca gewesen. Natürlich wird er auch seine Hits wie „Mama Mallorca“ und „Bruce will es“ singen. Beginn der Party ist um 21 Uhr. Karten für die Veranstaltung sind ausschließlich an der Abendkasse zu haben. Eine bewachte Garderobe wird ebenso vorhanden sein.