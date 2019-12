Das Fenster der Warburger Neustadtkirche war an Heilgabend das gesuchte Motiv. Den Hauptpreis hat Katja Laskowski gewonnen. Foto: Jürgen Vahle

Warburg-Herlinghausen (WB). Katja Laskowski aus Herlinghausen hat den Hauptpreis des großen Adventsfotorätsels des WESTFALEN-BLATTES in Warburg gewonnen.

Sie wusste an Heiligabend, dass das gesuchte Motiv das Fenster am Eingang der Neustadtkirche war. Außerdem war sie die einzige, die um Punkt 11 Uhr an unserer Gewinnhotline durchgekommen zeigt.

Die 45-jährige Mitarbeiterin des Kirchberghofes und Mutter von vier Kindern freut sich jetzt auf eine Übernachtung in einem Zeltwürfel der Firma „ Sleeperoo “, der auf dem Zwegenhof in Zwergen aufgebaut wird. Mehr noch freut sich aber ihr Sohn Lennard (12), der sie zu dem Anruf überredet hatte – und jetzt natürlich mitfahren darf.

Allen Lesern danken wir für die überwältigende Teilnahme an dem Rätselspiel und allen Gewinnern der vergangenen Tage natürlich noch einmal einen herzlichen Glückwunsch!