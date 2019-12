Am Freitag, 3. Januar, wird sie von 19.30 Uhr an in der Landvolkshochschule Hardehausen präsentieren.

Wenn Krimiautorin Kathrin Heinrichs zu einer Lesung erscheint, erwartet die Zuschauer viel mehr als eine Lesung. „Sie trägt so lebendig vor, dass man denkt, man würde einem Hörspiel lauschen – und unterhält zwischen den Lesehäppchen mit kabarettistischen Plaudereien“, berichtet die Landvolkshochschule in einer Pressemeldung.

Im neuen Krimi „Aus dem Takt“ ermittelt Vincent Jakobs im Chormilieu und stößt dabei nicht nur gesanglich an seine Grenzen. Vincents Chorleiter wurde per Drahtfalle vom Motorrad rasiert und hinterlässt neben seiner Familie jede Menge Fragen. Ist er ein Opfer militanter Motorradlärmgegner oder sein Tod die Folge von Eifersüchteleien im Chor?

Der Abend ist kostenfrei – um eine Spende wird gebeten. Da die Platzzahl beschränkt ist, wird eine Anmeldung empfohlen: Telefon 05642/98230, E-Mail zentrale@lvh-hardehausen.de.