Das Konzert in der Weihnachtszeit veranstaltet die Chorgemeinschaft Männerchor Warburg/MGV „Cäcilia“ Bonenburg gemeinsam mit dem Kirchenchor „pro musica“ Bonenburg in der Pfarrkirche Kreuz-Erhöhung in Bonenburg.

Warburg (WB). Eine kirchenmusikalische Feierstunde in weihnachtlicher Atmosphäre wird am Sonntag, 29. Dezember, in der Pfarrkirche Kreuz-Erhöhung in Warburg-Bonenburg geboten. Beginn der Veranstaltung ist um 17 Uhr.