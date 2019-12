Von Astrid E. Hoffmann

Warburg (WB). Etwa 100 Menschen haben die Chorsänger der gastgebenden Chorgemeinschaft „Cäcilia“ Bonenburg/Männerchor Warburg zur kirchenmusikalischen Feierstunde in die Pfarrkirche Kreuzerhöhung Bonenburg gelockt. Als Gäste traten der Kirchenchor „pro musica“ und sowie Maria und Clara Schwiddessen auf. Die Begleitung am Klavier lag in den Händen von Markus Kleinehellefort.

Chorgesänge wirken intensiver

Wer am vierten Advent das Weihnachtskonzert in der Warburger Stadthalle besucht hatte, der wusste, welche Weisen nun auf ihn warteten und konnte sich noch einmal daran erfreuen. Wer an dem Tag nicht gekonnte hatte, dem bot sich die nun Gelegenheit die Chorarrangements in der Bonenburger Kirche, einem ganz anderen Ambiente, zu genießen.

In dem Gotteshaus wirkten die Chorgesänge wesentlich intensiver. Unter dem Dirigat von Hans-Dieter Berendes, der auch die meisten Stücke arrangiert hatte, wurden die Gäste gut unterhalten und belohnten dies mit viel Beifall.

Geschenkeflut wird angeprangert

Zum Aufwärmen wurde „Zu Bethlehem geboren“ von allen gemeinsam gesungen. Den Chorauftakt machte dann die Chorgemeinschaft der Männer mit dem „Adeste Fideles“ im Satz von Emil Rabe, textlich als „Nun freuet euch ihr Christen“ den meisten besser bekannt. „Udo Jürgens prangert in dem Lied ‚Es werde Licht‘ die Geschenkeflut an, was vom eigentlich Thema ablenkt“, sagte Hans-Dieter Berendes, der nicht nur dirigierte, sondern auch moderierte.

Wer sich auf den Weg zur Kirche gemacht hatte, der hatte sicher in vielen Fenstern ein Licht leuchten gesehen. Einen Stern, einen Schwibbogen oder eine Kerze. Gaby Albrecht hatte dies zum Thema ihres Liedes „Stell eine Kerze ins Fenster“ gemacht und damit beschrieben wie die Familie zu Weihnachten zusammenkommt. Der Kirchenchor „pro musica“ trug es vor.

Besucher singen Lied mit

„Im Theater passiert das alles hinter den Kulissen“, kommentierte Hans-Dieter Berendes, als nun alle Sängerinnen und Sänger die Kirchenbühne füllten, um gemeinsam „Eine ganz kleine Weise“ nach der Melodie von Eleni zu singen. „Menschen, die ihr ward verloren“ wurde mit den Besuchern gemeinsam gesungen. Clara Schwiddessen spielte die Orgel dazu. Sie übergab dann an Markus Kleinehellefort, der auch an der Orgel den weihnachtlich rechten Ton traf.

Aus „Ein Lied in der Nacht“ von Gaby Albrecht hatte Berendes ein „Licht in der Nacht“ für die Männerchöre geschrieben. In „Dezembernacht“ erinnert sich die Sängerin Andrea Berg an ihre Weihnachtszeit in jungen Jahren. Dieses Lied intonierte „pro musica“ und ließ anschließend alle „den Hauch von Bethlehem“ spüren.

Schwestern treten gemeinsam auf

Die glockenklare Stimme von Maria Schwiddessen war ein Höhepunkt des Chorkonzertes. Bei diesem Auftritt wurde sie von ihrer Schwester Clara Schwiddessen am Klavier begleitet. Mit „Where are you christmas“ von Faith Hill und „Somewhere in my memory“ von John Williams brachte sie ein anderes Weihnachten in die Kirche.

Mit dem „Weihnachten muss leise sein“ der Männerchöre und dem „Salve Regina“ der Frauen ging es zum passenden Finale, dem Schlusschor des Oratorio de Noël des französischen Komponisten Camille Saint-Saëns von 1858 »Tollite Hostias«, welches die drei Chöre gemeinsam sangen. „Oh, du Fröhliche“ war dann der gemeinsame Schlussakkord mit den Zuhörern.