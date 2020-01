Das Unternehmen Coveris hat am Standort Warburg zahlreichen Mitarbeitern für ihren langjährigen Einsatz gedankt. Geehrt wurden Mitarbeiter, die seit 40, 35, 30 und 25 Jahren in dem Betrieb beschäftigt sind.

Coveris ist mit annähernd 800 Mitarbeitern ein international tätiger Hersteller und Verarbeiter von flexiblen Verpackungsfolien sowie Anbieter von speziellen Verpackungslösungen in ausgewählten Marktsegmenten. In Deutschland ist die Firma Coveris an den Standorten Warburg, Halle/Westfalen, Neuwied und Rohrdorf/Thansau ansässig.

Verdienten Jubilaren wird gedankt

24 Mitarbeiter sind am Standort Warburg im Rahmen einer Jubiläumsfeier für ihre langjährige Betriebszugehörigkeit geehrt worden. Reinhard Steffens (Plant Manager) und Christian Bonnekessel (HR Director) würdigten die Leistungen jedes Einzelnen und dankten den Jubilaren für ihr Engagement und ihre Treue in den zurückliegenden Jahrzehnten.

Für 40 Jahre im Unternehmen Coveris wurden geehrt: Bruno Behrendt, Ulrich Wiemers, Andreas Schäfer und Hermann-Josef Büsse. 35 Jahre sind Gertrud Klare und Meinolf Michels für Coveris tätig.

Langjährige Firmenzugehörigkeit

Seit 30 Jahren sind Manfred Meyer, Elmar Steffens, Michael Müller, Hans-Dieter Trisic, Dieter Weiße und Roman Lasota bei dem Unternehmen beschäftigt.

Für ihre 25-jährige Betriebszugehörigkeit wurden Alexander Luft, Andreas Kriwet, Sergei Hipke, Waldemar Neifer, Viktor Friesen, Markus Ehle, Michael Eisenberg, Bernd Jürgens, Simone Jakoby, Karl-Josef Kohaupt, Klaas-Johann Lägers sowie Andreas Lenz bei der Jubiläumsfeier in Warburg ausgezeichnet.

Mitarbeiter bekommen Gratifikation

Als Dank erhielten die Jubilare neben der Zahlung einer Gratifikation ein Präsent und eine Urkunde. Für 25-, 35- und 40-jährige Betriebszugehörigkeit erhielten die Jubilare auch eine Urkunde der Industrie- und Handelskammer Bielefeld.

Die verbleibenden Jubilare wurden an den jeweiligen Standorten der Firma geehrt. Neben der Jubilar-Ehrung verabschiedete Plant Manager Reinhard Steffens zwölf langjährige Mitarbeiter in den Ruhestand.