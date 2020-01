Auch die Drehleiter der Feuerwehr Warburg kam am Johannisturm zum Einsatz. Foto: Feuerwehr Warburg

Warburg (WB/dal). Keinen schwerwiegenden aber dafür einen Aufsehen erregenden Einsatz hat die Feuerwehr Warburg am Samstagabend am Johannisturm absolviert. Am Turm hatten Funken aus einer Abzweigdose geschlagen. Passanten hatten das bemerkt und die Retter alarmiert.