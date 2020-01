Der 71-jährige Wolfgang Fabian war 20 Jahre im Warburger Land tätig. Mit 65 Jahren (2013) zog der gebürtige Bielefelder noch einmal zum Möhnesee, um dort als Administrator der Pfarrei „Zum Guten Hirten“ zu arbeiten.

Als er im Oktober 2018 seinen 70. Geburtstag feierte, ging er in den Ruhestand – und bestellte den Umzugswagen. Das Ziel: zurück nach Warburg. Bereits bei seinem Abschied 2013 hatte Fabian gesagt, dass er gerne einmal wieder in die Hansestadt zurückkehren würde. Dieser Plan ging auf.

Seine zwei Jahrzehnte in Warburg hätten ihn geprägt und eine Bindung entstehen lassen, betont Fabian bei seiner Rückkehr. Der Geistliche, der „im Herzen Altstädter ist“, wie er sagt, wohnt heute in der Neustadt und nimmt wieder in vielfältiger Weise am Leben in der Stadt teil.